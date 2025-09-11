Marketing – Gruppo Angelini sarà ancora main partner dell’Under 18 del Cesena FC.

L’azienda di Forlimpopoli conferma il proprio storico legame con il Settore Giovanile del Cavalluccio

Resta saldo anche nella nuova stagione sportiva lo storico legame tra Elettromeccanica Angelini, ora Gruppo Angelini con nuovo logo rivisitato e più moderno, e il Settore Giovanile del Cesena FC. L’azienda di Forlimpopoli, che da oltre sessant’anni rappresenta una realtà di riferimento nel panorama elettromeccanico romagnolo, sarà infatti al fianco dei giovani bianconeri anche per la stagione 2025/26.

Il logo del Gruppo Angelini sarà presente, in qualità di main partner, sul fronte delle divise da gara della formazione Under 18, che, dopo aver raggiunto le finali nazionali per lo scudetto nella scorsa stagione, è pronta a prendere parte alla nuova edizione del Campionato Nazionale Professionisti Under 18, il cui esordio è fissato per sabato 13 settembre a Martorano contro l’AC Monza.

Azienda specializzata nell’impiantistica elettrica e termoidraulica, oggi Gruppo Angelini è una realtà con oltre dieci milioni di fatturato, a cui contribuisce anche All-Rent, società del gruppo attiva nel settore del noleggio a medio e lungo termine.

Quella che prende il via sarà la nona stagione consecutiva di collaborazione tra Gruppo Angelini e Cesena FC (in questa in qualità di Premium Partner) e la quinta al fianco del Settore Giovanile, a testimonianza di un legame che si è rafforzato negli anni e che ha già vissuto momenti di grande soddisfazione sportiva, come i recenti successi della Primavera bianconera in campionato e Supercoppa.

“Il rinnovo della partnership con il Gruppo Angelini ci riempie di soddisfazione – ha dichiarato Massimo Agostini, Responsabile del Settore Giovanile del Cesena FC – perché conferma la fiducia di un’azienda storica e radicata nel territorio che condivide i nostri valori e la nostra missione: accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita, dentro e fuori dal campo. Avere al nostro fianco un partner così importante ci permette di guardare con maggiore entusiasmo alle sfide della nuova stagione.”

“Siamo molto felici di proseguire il nostro cammino al fianco del Cesena FC – ha commentato Mattia Angelini, Direttore Operativo e insieme al padre Alberto alla guida dell’azienda – perché crediamo fortemente nel valore del Settore Giovanile. Sostenere il Cesena significa investire nel territorio e nella comunità, oltre che coltivare il talento. Per questo abbiamo scelto di rinnovare il sostegno alla formazione Under 18: un passaggio fondamentale nel percorso di crescita verso la Primavera e il sogno della prima squadra. L’auspicio è che anche quest’anno tanti ragazzi possano mettersi in luce e intraprendere lo stesso percorso di chi li ha preceduti.”