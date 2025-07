Cresce il progetto del Macron Campus. Partono i lavori del Building 4.

Il percorso di crescita di Macron – brand italiano leader a livello internazionale nello sportswear – prosegue a ritmo incessante con la posa del primo pilastro del quarto building del Macron Campus, sede dell’azienda in Valsamoggia. Alla cerimonia di posa, che si è svolta questa mattina, hanno preso parte il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, il Sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, e la Sindaca del Comune di Valsamoggia, Milena Zanna, a testimonianza dell’importanza strategica che il progetto riveste per tutto il territorio.

Il nuovo building rappresenta un ulteriore tassello nello sviluppo del Macron Campus e nella strategia di crescita dell’azienda, che nel corso della conferenza stampa ha annunciato, per voce del suo Amministratore Delegato Gianluca Pavanello, un incremento a doppia cifra anche per i numeri di vendita del primo semestre 2025 (+14,7% rispetto al primo semestre 2024, anno che si era poi chiuso con il record di fatturato a €224 milioni).

Il progetto del nuovo building porterà, grazie a un investimento vicino ai 15 milioni di euro, alla realizzazione di un nuovo edificio da 15.000 mq che aumenterà ulteriormente la capacità operativa dell’azienda. Al suo interno sorgerà anche il nuovo Macron Workshop, uno spazio dedicato alle attività di personalizzazione che passerà dagli attuali 600 mq a 2.500 mq, quadruplicando così la propria superficie e potenziando le attività dell’Embellishment Center. Questa significativa estensione genererà nuove opportunità occupazionali per figure altamente specializzate, rafforzando quel circolo virtuoso che vede Macron impegnata in una filosofia che mette le persone al centro.

I lavori di ampliamento, che saranno completati entro la fine di gennaio 2026, porteranno l’estensione complessiva dell’Headquarters a oltre 115.000 mq e prevedono anche la realizzazione di nuove facilities nel Campus: una palestra da 500 mq, uno shop interno per i visitatori e una Padel Arena dedicata a dipendenti, collaboratori e partner. Anche grazie a questi lavori, il Macron Campus si conferma un vero e proprio ecosistema aziendale, progettato con una forte attenzione all’innovazione, all’efficienza e alla sostenibilità ambientale. Lo spazio verde, per esempio, passerà dagli attuali 25.000 mq a circa 40.000 mq grazie alla piantumazione di oltre 100 nuovi alberi.

Gianluca Pavanello, Amministratore Delegato Macron: “Il quarto building del Macron Campus per noi rappresenta molto più di un’estensione della sede centrale. È un segnale concreto di fiducia nel futuro, nel nostro territorio e nella nostra squadra. Crescere qui, dove tutto è cominciato, è il nostro modo di restituire valore alla comunità che ci ha accompagnato fin dall’inizio. Vogliamo che questo luogo diventi un polo di attrazione per talenti da tutto il mondo, pronti a costruire con noi il domani. È inoltre il segno concreto di un’azienda che continua a evolvere, che non smette di sognare e di realizzare, con disciplina, determinazione e visione. Perché investire nel futuro significa costruire una casa sempre più grande: per accogliere idee più audaci, persone più coraggiose e progetti ancora più ambiziosi. Il Campus non è solo il cuore pulsante di Macron: è uno spazio che ispira, dinamico e sostenibile. Per noi, le cose belle nascono nei luoghi belli”.

Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna: “Siamo qui oggi per festeggiare una nuova sfida, un investimento molto importante per un’azienda che ha ottenuto in questi anni risultati straordinari. Qui in Macron sono tangibili il genio, il gusto, la capacità italiana. Un insieme di qualità che hanno consentito di emergere in un settore molto competitivo e che, partendo dal nostro territorio, ha portato il concetto di “Designed in Bologna” in ogni angolo del pianeta. Le sfide globali di questo periodo necessitano di un mix di soluzioni e attività e Macron è un esempio straordinario di come rispondere alla complessità. Avere imprese che continuano ad investire significa creare comunità attraendo talenti e così Macron diventa punto di riferimento importante per chi voglia contribuire a scrivere pagine importanti di questa affascinante storia di impresa e di sport. La regione sarà contenta di essere al fianco dell’azienda in questo percorso straordinario”.

Matteo Lepore, Sindaco della Città metropolitana di Bologna: “È un grande piacere essere qui al Macron Campus, in un’azienda innovativa che esprime un modo di fare impresa in maniera responsabile, che guarda ai mercati mondiali mantenendo la testa qui, nel nostro territorio. Il piacere diventa poi doppio perché vedere la produzione delle maglie del Bologna Calcio, con impressa la coccarda della Coppa Italia, ci fa capire che arriveranno in tutto il mondo, alimentando sempre di più il già alto interesse dei turisti stranieri per il merchandising rossoblù. Ho sempre apprezzato di Macron il fatto di essere attivo in molti sport, non solo calcio e basket, e di supportare molte iniziative belle e importanti che si svolgono sul nostro territorio. Siamo contenti di essere al fianco di questa azienda”.

Milena Zanna, Sindaca del Comune di Valsamoggia: “Avere Macron sul nostro territorio è motivo di grande orgoglio perchè è un’azienda che continua a crescere con solidità, sostenendo e accompagnando i valori positivi legati allo sport e contribuendo a promuovere inclusione, benessere e sostenibilità. La posa del primo pilastro del nuovo edificio rappresenta molto più di un avanzamento strutturale: è il segno tangibile di una visione chiara, di una crescita solida e di un legame autentico con il territorio che Macron ha scelto ormai da anni come casa e che continua a considerare centrale nel proprio percorso di sviluppo. E conferma, inoltre, la capacità di Valsamoggia di essere un territorio fertile per le imprese che decidono di investire qui, trovando condizioni favorevoli per svilupparsi e radicarsi. A Macron, a chi ogni giorno contribuisce al suo successo e a tutte le persone coinvolte in questo nuovo progetto, va il nostro augurio di buon lavoro”. (fonte: Macron)