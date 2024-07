Per la maglia Away della Juventus lo sponsor Adidas si ispira al “cosmo”

adidas ha presentato oggi la nuova divisa da trasferta (Away kit) della Juventus FC per la stagione 2024/25. Declinato in un audace giallo, il modello riprende le iconiche strisce, che caratterizzano in genere la maglia home, e ne reinterpreta i colori per creare un motivo ispirato alle infinite galassie inesplorate del cosmo, continuando il tema dell’esplorazione spaziale già sposato per la divisa casalinga. La maglia è stata concepita per incarnare le infinite possibilità che si profilano all’orizzonte per un club conosciuto per il suo forte spirito di progressione e per la sua lungimiranza.

In un richiamo cromatico che fa riferimento alle divise originali del club, il rosa Juventus è presente negli inserti dei pannelli che corrono lungo il lato della maglia e dei pantaloncini, creando una linea di collegamento che sul campo spicca. Il colletto stagionale a girocollo è completato da dettagli blu, dal logo adidas, dal logo dello sponsor e dalle iconiche tre strisce adidas, che proseguono su entrambe le spalle.

Sam Handy, Vicepresidente Senior Product and Design di adidas, ha dichiarato: “Ci siamo davvero divertiti a proporre qualcosa di completamente nuovo con le divise della Juventus per la stagione 2024/25”. Il club ha dimostrato un impegno costante nel reinventare lo status quo e questo set da trasferta non è da meno. Rimanere fedeli al dna del club è stato fondamentale e, sebbene questa divisa si ispiri alle incredibili forme create dalle galassie lontane nello spazio, siamo stati attenti a utilizzare colori che riprendessero le tinte iconiche della squadra. Il fondo giallo richiama il tradizionale colore della città di Torino, mentre la raffinata inclusione del rosa Juventus fa riferimento alle origini del club. È un design letteralmente spaziale, che speriamo incoraggi i fan e i giocatori a sognare in grande e a esplorare nuove possibilità”.

Con il set home che prende spunto dalla superficie lunare, il “cosmo” è il filo conduttore delle divise della Juventus in questa stagione – un tema scelto per ispirare sia i giocatori che i tifosi nella continua ricerca di nuovi traguardi. (fonte: Adidas Italia)