Pepsi ha lanciato nei giorni scorsi “Play to Inspire”, la nuova campagna marketing dedicata al calcio

(di Giuseppe Berardi) – Il brand del settore beverage, top partner della UEFA Champions League, ha messo insieme un cast di stelle di primo piano come Leo Messi e Paul Pogba, entrambi già testimonial dell’azienda americana. A loro due si sono aggiunti Lucy Bronze, calciatrice del Manchester City Women tra le più forti al mondo, e Ronaldinho. L’ex calciatore di Barcellona e Milan in passato aveva già fatto parte del roster di ambassador globali di Pepsi.

A questi personaggi si sono uniti i membri del “Pepsi Collective”, una serie di talenti emergenti provenienti da tutto il mondo e nella campagna svolgono un ruolo ben preciso.

Tra questi ci sono la campionessa messicana in carica di freestyle Paloma Pujol Mayo, l’allenatrice britannica Iqra Ismail, insieme alla sua squadra Hilltop FC, il fotografo statunitense Mel D. Cole, lo stilista Nithsaya e la graphic designer Dina Sami.

La campagna pubblicitaria, diretta dal regista catalano Ernest Desumbila, rende omaggio a coloro che promuovono il presente e il futuro del calcio, dentro e fuori dal campo. Lo scopo è quello di far conoscere storie interessante dove il talento, la creatività e l’ambizione sono elementi distintivi.

Michael Walford, Senior Director, Global Marketing di Pepsi ha dichiarato: “Pepsi è il ritmo di intrattenimento del calcio. Sosteniamo i talenti sia dentro che fuori dal campo, cercando sempre di portare campagne uniche ed emozionanti che il mondo ama vedere e di cui ama far parte”.

Link al video ufficiale

A inizio febbraio la campagna Play to Inspire è stata anticipata da un teaser dove Messi e Ronaldinho postano un video mentre giocavano una partita di ‘Pepsi Pong’. Il pubblico è andato in visibilio per il ritorno di Ronaldinho nel team Pepsi, nuovamente al fianco del sette volte vincitore del Pallone d’Oro Lionel Messi.

Inoltre, in occasione del ventennale della storia campagna di Pepsi per la Coppa del Mondo del 2022 in Corea del Sud e Giappone, il brand statunitense ha lanciato una capsule collection in edizione limitata, ispirata al ricco patrimonio calcistico del marchio e alla campagna di quest’anno orientata al futuro, che sarà in vendita in primavera.

“È sempre bello ritornare con il team Pepsi. – Ha dichiarato la stella del PSG Leo Messi. – “Pepsi è un marchio che celebra il fare le cose a modo proprio, e questo è qualcosa con cui mi sono sempre trovato in sintonia. Quest’anno non è diverso e sono ispirato a condividere il messaggio che non importa chi sei, da dove vieni o quanto sia folle il tuo sogno, devi inseguirlo con passione e dedizione per ottenere tutto quello che vuoi”.

Lucy Bronce ha aggiunto: “Sono così entusiasta di unirmi al team Pepsi e apparire al fianco di così tanti giocatori iconici e ispirare le persone che hanno un impatto sul gioco. L’energia sul set è stata incredibile e spero che i fan apprezzino la campagna e il suo messaggio di raggiungere la vetta”.

Nello spot un ruolo importante viene rivestito anche dalla musica e Pepsi per l’occasione ha collaborato con l’icona hip-hop e R&B Montell Jordan per una nuova versione di ‘This Is How We Do It’. Il brano rivisitato, ‘Mama I Made It (How We Do It)’, che combina la voce dell’artista Say Mo insieme a Jordan, è stato prodotto esclusivamente per la campagna Pepsi “Play to Inspire” dal duo femminile vincitore del Grammy Nova Wav e Sean Douglas.