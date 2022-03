David Beckham vende il 55% delle quote del suo marchio ad ABG per 269 milioni di dollari

(di Emanuele de Laugier) – Authentic Brands Group (ABG), società di gestione di marchi fondata nel 2010 a New York, ha stretto una partnership strategica con David Beckham per diventare co-proprietario e gestore del marchio globale dell’ex calciatore inglese.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti, ma, secondo la CNBC, la società di gestione dei marchi ha pagato 269 milioni di dollari per una quota del 55% nella DB Ventures, che gestisce gli accordi di sponsorizzazione di Beckham, tra cui quello da 206.5 milioni di dollari per diventare l’ambasciatore culturale del Qatar per i prossimi 10 anni.

La coppia lavorerà insieme per far crescere ulteriormente il marchio dell’ex calciatore inglese attraverso sponsorizzazioni strategiche, modelli di business innovativi, partnership digitali e mediatiche, nonché la vendita di nuovi prodotti di consumo.

Il contratto vede anche Beckham diventare azionista di ABG, il cui portfolio di gestione include i diritti su atleti iconici come Muhammad Ali, nonché su vari marchi tra cui Sports Illustrated.

La società newyorkese ha anche raggiunto un accordo per acquistare il marchio d’abbigliamento sportivo Reebok da Adidas per 2.1 miliardi di euro nello scorso agosto, la cui acquisizione dovrebbe concludersi nel primo trimestre del 2022.

Inoltre, attraverso l’intesa con Beckham, ABG diventa anche il maggiore azionista della società di produzione “Studio 99”, co-fondata dall’ex calciatore nel 2019, che ha diverse serie di documentari in fase di sviluppo e di produzione per piattaforme di streaming del calibro di Netflix e di Disney+.

L’investimento nella DB Ventures da parte di ABG arriva dopo che la società di gestione dei marchi aveva venduto delle partecipazioni significative a CVC Capital Partners ed a HPS Investment Partners nel novembre scorso. L’accordo con le due aziende d’investimento ha dato ad Authentic Brands Group una valutazione complessiva di 12.7 miliardi di dollari.