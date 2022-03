Gli Atlanta Braves diventano la prima squadra della MLB ad entrare nel Metaverso

(di Emanuele de Laugier) – Gli Atlanta Braves sono diventati la prima squadra della Major League Baseball (MLB) ad entrare nel metaverso con una ricreazione digitale del proprio stadio, il Truist Park.

Grazie alla tecnologia “Unreal Engine” di Epic Games, i fan potranno visitare un gemello digitale fotorealistico del campo da baseball, così come il centro commerciale Battery Atlanta, in un “ambiente multiplayer coinvolgente” trasmesso in streaming direttamente ai browser.

Una volta all’interno del “Digital Truist Park“, gli utenti potranno creare avatar, esplorare aree come la clubhouse dei Braves, accedere a contenuti esclusivi, incontrare altri fan, sperimentare funzionalità interattive, nonché giocare e vincere premi.

I Braves hanno affermato che il lancio dello stadio digitale, delle sue future innovazioni nel Web 3.0, dei non fungible token (NFT), delle criptovalute e della blockchain consentiranno alla franchigia di interagire con le future generazioni di fan.

Derek Schiller, presidente e amministratore delegato degli Atlanta Braves, ha affermato che il “Digital Truist Park” offrirà opportunità illimitate per creare interazioni uniche con e per i fan nel metaverso, così come la squadra della MLB continuerà a portare avanti l’innovazione del proprio marchio nel mondo digitale.

I Braves si vanno ad aggiungere ad una lista di vari campionati sportivi e squadre che si sono uniti al metaverso. In particolare, la National Football League (NFL) ha aperto un negozio virtuale nel videogioco Roblox a novembre, prima di aggiungere una nuova esperienza per la partita del Super Bowl, giocatasi il 13 febbraio scorso. Rimanendo sempre negli Stati Uniti, i Brooklyn Nets hanno sviluppato il “Netaverse”, un nuovo innovativo sistema video che sviluppa dei realistici rendering in 3D in pochi secondi per la realtà aumentata (AR).

Invece, in Europa, i Campioni d’Inghilterra del Manchester City stanno collaborato con Sony per una creare una versione digitale dell’Etihad Stadium come parte degli sforzi per sviluppare nuove esperienze per i fan.