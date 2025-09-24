PepeNode: come comprare e dove trovare il token $PEPENODE

PepeNode unisce cultura dei meme e mining gamificato con il modello “Mine-to-Earn”. La prevendita ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari, offrendo staking con APY elevati e accesso semplificato tramite Best Wallet per partecipare al progetto.

PepeNode (PEPENODE) si sta affermando come un progetto di tendenza nel mondo delle criptovalute, offrendo un’esperienza unica che combina la cultura dei meme con un meccanismo di mining gamificato. Invece di richiedere costosi hardware fisici, la piattaforma consente agli utenti di creare e gestire impianti di mining virtuali per guadagnare ricompense in token reali.

Per chi è alla ricerca di un progetto innovativo in fase iniziale con un forte incentivo alla partecipazione attiva, la prevendita di $PEPENODE rappresenta un’opportunità da considerare. Questa guida si concentrerà sui passaggi pratici per acquistare i token e unirsi all’ecosistema.

Cosè PEPENODE e perché sta attirando l’attenzione degli investitori?

Prima di addentrarci nella guida all’acquisto, è fondamentale capire cosa rende PEPENODE un progetto interessante. A differenza delle classiche meme coin, che spesso mancano di un’utilità concreta, PEPENODE introduce un concetto di “Mine-to-Earn”.

I giocatori utilizzano il token nativo $PEPENODE per acquistare e potenziare “Miner Nodes” virtuali, competendo per guadagnare non solo altri $PEPENODE, ma anche meme coin affermate come PEPE e FARTCOIN. I punti di forza che stanno guidando l’interesse iniziale sono:

Tokenomics deflazionistica: Un meccanismo integrato brucia permanentemente il 70% dei token spesi per gli aggiornamenti dei nodi di mining. Questo processo è progettato per ridurre l’offerta totale nel tempo, aumentando la scarsità e sostenendo il valore del token.

Staking ad alto rendimento: Gli investitori che partecipano alla prevendita possono mettere immediatamente in staking i propri token per guadagnare un APY (rendimento percentuale annuo) eccezionalmente elevato, che attualmente si attesta a oltre il 900%. Questo rendimento è destinato a diminuire man mano che più utenti si uniscono, premiando così i primi arrivati.

Accesso anticipato al gioco: Durante la prevendita è già disponibile una versione off-chain del simulatore di mining, un fatto raro per un progetto così giovane. Questo non solo dimostra la fattibilità del concetto, ma permette anche ai primi sostenitori di familiarizzare con il gioco e ottenere vantaggi esclusivi.

Durante la prevendita è già disponibile una versione off-chain del simulatore di mining, un fatto raro per un progetto così giovane. Questo non solo dimostra la fattibilità del concetto, ma permette anche ai primi sostenitori di familiarizzare con il gioco e ottenere vantaggi esclusivi.

Guida dettagliata all’acquisto di PEPENODE

Acquistare un token in prevendita può sembrare complicato, ma seguendo questi passaggi il processo diventa semplice e sicuro. Ecco la procedura standard utilizzando un portafoglio Web3 come MetaMask o Trust Wallet.

Passo 1: Configurare un portafoglio crypto

Per interagire con la piattaforma di prevendita, hai bisogno di un portafoglio crypto non-custodial (Web3). Le opzioni più popolari sono Best Wallet, MetaMask (per browser e mobile), Trust Wallet (mobile), Coinbase Wallet ecc.

Scarica e installa il portafoglio scelto come estensione del browser o app mobile.

Durante la configurazione, ti verrà fornita una "seed phrase" (frase di recupero) di 12 o 24 parole. È fondamentale annotarla e conservarla in un luogo sicuro e offline. Questa frase è l'unica chiave che avrai per recuperare i tuoi fondi in caso di problemi.

Passo 2: Finanziare il portafoglio

Il sito di prevendita di PEPENODE accetta pagamenti in ETH, BNB o USDT. Dovrai quindi trasferire una di queste criptovalute nel tuo portafoglio Web3.

Acquista la criptovaluta desiderata su un exchange centralizzato (es. Coinbase, Binance, Kraken ecc.).

Avvia un prelievo dall’exchange, inserendo l’indirizzo pubblico del tuo portafoglio Web3 come destinazione. Fai molta attenzione a selezionare la rete corretta (Ethereum/ERC-20 per ETH e USDT, BNB Smart Chain per BNB).

Passo 3: Connettersi alla piattaforma di prevendita

Con il portafoglio pronto e finanziato, sarai ora pronto per l’acquisto. Per procedere devi seguire queste semplici istruzioni

Visita il sito web ufficiale di PEPENODE .

. Clicca sul pulsante “Connect Wallet” .

. Si aprirà una finestra che ti chiederà di scegliere il tuo portafoglio (es. Best Wallet).

Approva la connessione dal tuo portafoglio per permettere al sito di interagire con esso.

Passo 4: Completare l’acquisto dei token $PEPENODE e lo staking

Ora vedrai il widget di acquisto sul sito. Da qui, dovrai:

Selezionare la criptovaluta che intendi utilizzare per il pagamento (ad esempio ETH, BNB, USDT).

Inserire l’importo che desideri investire. Il sistema calcolerà automaticamente quanti token $PEPENODE riceverai.

Selezionare l’opzione “Stake” se vuoi iniziare subito a guadagnare le ricompense ad alto rendimento.

Cliccare sul pulsante di acquisto e conferma la transazione dal tuo portafoglio. Dovrai approvare la spesa della tua criptovaluta e la transazione finale, come per qualsiasi altro acquisto online.

Una volta confermata, l'operazione è completata. I tuoi token $PEPENODE saranno bloccati nel contratto di staking e potrai richiederli, insieme alle ricompense, al termine della prevendita (evento TGE).

L’alternativa semplificata: acquisto tramite Best Wallet

Per un’esperienza ancora più fluida, specialmente da mobile, il team consiglia l’utilizzo di Best Wallet, già citato in precedenza, all’inizio di questa guida. Questo portafoglio Web3 di ultima generazione integra direttamente le prevendite più interessanti, inclusa quella di PEPENODE.

Per procedere con questo metodo semplificato:

Scarica Best Wallet da Google Play o App Store.

Completa la configurazione (anche qui, metti al sicuro la tua seed phrase).

Naviga nella sezione esclusiva “Upcoming Tokens” , riservata agli utenti di Best Wallet, dove troverai PEPENODE già elencato.

Toccando "Acquista ora" potrai completare la transazione direttamente all'interno dell'app, utilizzando criptovalute già presenti nel portafoglio o acquistandole con carta di credito/debito. Questo metodo elimina la necessità di visitare siti web esterni alla piattaforma di Best Wallet, semplificando ulteriormente il processo.

PEPENODE si presenta come un progetto intrigante che tenta di dare profondità e utilità al settore delle meme coin attraverso la gamificazione e meccanismi economici ben studiati.

La prevendita, che ha già raccolto oltre 1,3 milioni di dollari, offre un punto d’ingresso estremamente vantaggioso, amplificato da ricompense di staking eccezionalmente alte per i primi investitori.

Seguendo i passaggi descritti in questa guida, chiunque può partecipare in modo sicuro a una delle prevendite più promettenti del 2025.

