Salernitana Sporting : 16ima Edizione Salerno Sport Day 

Salernitana Sporting organizza la 16ima edizione dell’evento “Salerno Sport Day” dedicato agli “attori principali” degli sport migliori.

In occasione della ricorrenza dei “venti anni” di attivita’ del progetto Salernitana Sporting , dirigenti, atleti, imprenditori e professionisti del settore si ritroveranno giovedi 25 settembre alle ore 18 nella suggestiva location del Circolo Canottieri Irno di Salerno, per ricordare e festeggiare gli “sport migliori”.

Il progetto targato Salernitana Sporting, che ha visto la luce il 26 aprile 2005, come evidenziano Carlo Sanges e Gianmaria Siani, dirigenti di Salernitana Sporting, risulta essere stato uno dei primi realizzati in Italia (ultimo in ordine di tempo Consorzio Roma Sport Network) per proporre alle societa’ sportive del territorio, la pianificazione, la crescita e lo sviluppo di attivita’ aziendali innovative rivolte allo “sport industry”.

Il tema della 16ima edizione di “Salerno Sport Day” é dedicato alla “Salernitanità”, e per tale motivo riceveranno il “Premio Giovanni Novella” gli ex calciatori granata Roberto Chiancone, Luca Fusco ed il Presidente Aniello Aliberti.

L’evento proseguira’ con la premiazione: “Sport&Passione” (Premio Alfonso Siano) Donatella Ferrigno, Remo Luzi , Paola Berardino , Roller Salerno , Tennis Tavolo Salerno,

Gerardo Del Guacchio , Mariano Rampolla , Unione Veterani Sport Salerno , Club Pasquale Melito Altavilla Silentina , “Sport&Victory” (Premio Agostino Arienzo) Pietro Iannicelli , ACI Salerno,

Bracigliano Calcio , Hippo Basket , “Sport&Azienda” (Premio Biagio Merola)· Andrea Carpino, Guglielmo Borsellino, Angelo Grimaldi, Domenico Di Carlo , Domenico De Rosa, Nancy Strollo ,“Sport & Professione”: Ciro Bisogno, Diego Cacciatore, Giuseppe Labonia, Raffaele Guariniello, Cristian De Feo, Francesco Ascolese, Giuseppe Di Giuda, “Sport & Medicina” Giuseppe Palumbo, “Sport&Marketing” Simone Mulazzani, Bitdrome “Sport&Sociale”: Salernitana For Special, “Sport&Running”: Francesco Di Stasi.