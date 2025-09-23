OKTAGON #76: Weichel ritorna ai combattimenti e vince. Vosgröne e Frimpong conquistano vittorie per KO/sottomissione.

Oktagon #76 si è svolto lo scorso sabato, 20 settembre, e oltre 10mila fan hanno riempito la Festhalle di Francoforte per il nostro secondo evento in Germania nel giro di due settimane. È proprio qui che è iniziata la nostra storia nel paese, e un altro capitolo è stato scritto in questa sede iconica dopo una serata ricca di performance impressionanti.

Nel main event, la leggenda tedesca delle MMA, Daniel Weichel (43-15), è tornato con successo dal ritiro sconfiggendo Abou Tounkara (12-7) ai punti nella categoria pesi leggeri. Era la prima volta che l’atleta del team MMA Spirit combatteva nella sua città natale, Francoforte, e il pubblico locale lo ha sostenuto mentre dominava per tutti e quindici i minuti.

Conosciuto come “The Neanderthal”, Frederic Vosgröne (5-0) è rimasto imbattuto nel co-main event dei pesi massimi leggeri, sottomettendo Fabio Moraes (7-2) nel primo round. Ha portato velocemente al tappeto il brasiliano, colpendolo con una raffica di pugni prima di chiudere una rear naked choke. Cintura nera di BJJ, Vosgröne è una vera minaccia a terra e continua a far parlare di sé ogni volta che entra sotto i riflettori.

Daniel Weichel è tornato alla vittoria nel suo ritorno nello sport. Denis Frimpong (7-2) ha continuato la sua striscia vincente in un match dei pesi leggeri, fermando Peter Gabal (7-4) nel terzo round. È stato Gabal a partire meglio, mandando al tappeto l’avversario, ma “The Menace” ha reagito nel secondo round pareggiando i conti. L’irlandese ha poi intensificato la pressione nel round finale fino a quando l’arbitro non è intervenuto per fermare il match, portando Frimpong alla sua quinta vittoria consecutiva. Nell’intervista post-match, Frimpong ha sfidato Gökhan Aksu per un incontro da sogno entro la fine dell’anno.

Sempre nei pesi leggeri, Attila Korkmaz (16-10) ha avuto la meglio su David Krol (11-11) ai punti, ricordando a tutti che è un nome da tenere d’occhio nella divisione. Inoltre, Alina Dalaslan (3-0) ha confermato il suo status di stella nascente, mandando KO Clara Ricignuolo (3-4) con una gomitata rotante (spinning back elbow) a peso catch (60 kg/132 libbre).

Nel resto della card:

Fedor Duric (8-1) è tornato alla vittoria sottomettendo Petru Buzdugan (6-3) in un incontro nei pesi leggeri.

Risultati OKTAGON 76

Main Card

Main Event – Pesi Leggeri

Daniel Weichel (43-15) sconfigge Abou Tounkara (12-7) per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Co-Main Event – Pesi Massimi Leggeri

Frederic Vosgröne (5-0) sconfigge Fabio Moraes (7-2) per sottomissione (rear naked choke) a 4:15 del primo round

Pesi Leggeri

Attila Korkmaz (16-10) sconfigge David Krol (11-11) per decisione unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Pesi Leggeri

Denis Frimpong (7-2) sconfigge Peter Gabal (7-4) per TKO (pugni) a 1:42 del terzo round

Catchweight (60 kg / 132 libbre)

Alina Dalaslan (3-0) sconfigge Clara Ricignuolo (3-4) per TKO (gomitata rotante e pugni) a 4:45 del secondo round

Preliminary Card

Pesi Leggeri

Fedor Duric (8-1) sconfigge Petru Buzdugan (6-3) per sottomissione (rear naked choke) a 3:58 del primo round

Catchweight (74 kg / 163 libbre)

Hafeni Nafuka (11-3) sconfigge Kevin Enz (4-4) per sottomissione (rear naked choke) a 2:28 del primo round

Pesi Piuma

James Hendin (10-3) sconfigge Ayton De Paepe (13-6) per decisione unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Pesi Gallo

Raul Lemberanskij (8-0) sconfigge Jose Zarauz (26-12-1) per decisione unanime (30-27, 29-28, 29-28)

Pesi Medi

David Hošek (13-7-1) sconfigge Georg Bilogrevic (7-5) per decisione non unanime (30-27, 28-29, 30-27)

OKTAGON tornerà tra meno di due settimane a Bratislava per OKTAGON #77, una delle card che si preannunciano più spettacolari dell’anno. Si terranno le due semifinali del torneo Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro, con Kerim Engizek vs Dominik Humburger e Krzysztof Jotko vs Hojat Khajevand. Inoltre, Ivan Buchinger affronterà Richie Smullen e Vlasto Čepo combatterà contro Daniel Schwindt.