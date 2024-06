Pella (LCP) domani in Parlamento con una mostra sulle maglie più rappresentative del ciclismo tricolore. Vernice per i Campionati italiani assoluti

Martedì 18 giugno alle 12.30 nella Galleria dei Presidenti di Montecitorio verrà inaugurata la mostra dedicata alle maglie più rappresentative del ciclismo italiano, tra le quali quelle che le Nazionali utilizzeranno in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi. Partecipano: il Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente FCI Cordiano Dagnoni. L’iniziativa è promossa dal deputato Roberto Pella, Presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana. Saranno presenti, inoltre, i ciclisti su strada Antonio Tiberi, che nel 2024 si è aggiudicato la maglia bianca che premia il miglior giovane del Giro d’Italia, e Giulio Pellizzari (maglia ciclamino sempre all’ultima edizione della “corsa rosa”. Nell’occasione il presidente Pella illustrerà i Campionati italiani “Toscana Tricolore” 2024. (fonte: FCI)