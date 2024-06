GBO, parte del Gruppo Lottomatica, porterà l’offerta di Infront Bettor al pubblico italiano  

Un momento dei PlayOff di Lega Pro 2023/24 - tra L.R. Vicenza e Carrarese (poi promossa in Serie B) - courtesy photo of Infront Italy press office

Siglato un accordo triennale con GBO – la più grande holding del betting in Italia – con la quale Infront Bettor porta in Italia tutta la sua offerta, su Goldbet, Better e Betflag.

Infront Bettor, la divisione di Infront specializzata nel settore delle scommesse sportive, ha siglato con successo un accordo triennale con GBO, la più grande holding di scommesse in Italia che controlla Goldbet, Better e Betflag.

La partnership, iniziata a marzo, include l’accesso esclusivo alle partite di Lega Pro, con oltre 1.300 partite a stagione, oltre a tutti gli eventi della Federazione Internazionale di Tennis (ITF) dal 2025, con oltre 58.000 partite di tennis disponibili tra il World Tennis Tour maschile e femminile, la Coppa Davis – che vede l’Italia detentrice del trofeo – e la Billie Jean King Cup. A tutto ciò si aggiunge tutto il calcio francese, con la Ligue 1 e la Coppa di Francia.

Paolo Manzo, Sportsbook Director Betting & Digital, ha dichiarato: “Con Infront Bettor aumentiamo in maniera importante l’offerta streaming sui nostri brand goldbet.it, better.it e betflag.it. Siamo sempre concentrati sull’offrire i migliori contenuti e l’accordo con Infront Bettor è solo la conferma delle nostre ambizioni. La durata triennale dell’accordo, fino a tutto il 2026, è inoltre prova della grande intesa fra le parti”.

Chris Catling, Head of Infront Bettor, ha affermato: “Il nostro accordo strategico con GBO rappresenta un impegno a fornire i migliori contenuti video agli scommettitori italiani, essendo GBO la più grande holding del betting in Italia. Infront Bettor – con l’acquisto dei diritti Streaming e Dati del World Tennis Tour, di tutto il calcio Francese e anche della Lega Pro – sta dando prova delle sue ambizioni nell’affermarsi un partner di riferimento per i bookmaker di tutto il mondo, con l’Italia tra i mercati di riferimento.”.

Infront Bettor fa parte dalla Divisione “Media, Betting e Technology”, guidata da Amikam Kranz nel ruolo di Senior Vice President. Infront, con quartier generale in Svizzera, ha uffici in 17 Paesi nel mondo ed è leader mondiale nel marketing sportivo. Infront offre un pacchetto di servizi marketing a 360 gradi che include soluzioni e contenuti digitali innovativi, operations sugli eventi, distribuzione dei diritti media, vendite e attivazioni di sponsorship, produzione e contenuti media all’avanguardia.