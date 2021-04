COLORI E SIMBOLI NAZIONALI NELLE NUOVE MAGLIE DEL MADAGASCAR

Macron, sponsor tecnico della Federazione calcistica del Madagascar, ha presentato le nuove maglie che la “Barea”, specie di Zebù che compare nel logo della Federazione e nell’emblema nazionale, da cui deriva il nome con il quale viene chiamata la selezione nazionale, indosserà quest’anno. Tutte le maglie riportano i colori della bandiera nazionale: rosso, verde e bianco.

La ‘Home’ è verde con collo in rosso e bianco. Nella parte anteriore la maglia è arricchita da una texture in grafica sublimatica che richiama, in maniera stilizzata un simbolo “Aloalo” e la testa di uno zebù. La versione ‘Away’ è rossa con collo bianco e verde, mentre la ‘Third/Amical’ è bianca. Tutti i kit sono caratterizzati da un’attenta ricerca e valorizzazione dei colori e simboli della storia e tradizione malgascia, uniti all’alta qualità, tecnicità e design del prodotto Macron.