Parigi 2024, al via la selezione 24 progetti per il sociale: ecco tutte le date utili

(di Marco D’Avenia) – Il Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi2024, in collaborazione con l’Agenzia francese per lo sviluppo (AFD), ha approvato la selezione di 24 progetti a forte impatto sociale ed economico, 16 dei quali da realizzare in Francia mentre gli altri 8 saranno sviluppati lungo il continente africano. L’iniziativa prenderà il via il prossimo febbraio e vedrà partecipare numerosi atleti e imprenditori.

La “AFD” nel periodo 2020-2023 metterà a disposizione 700mila euro per la realizzazione dei progetti. Come anticipato, saranno 24 le idee selezionate, dopo che i loro promotori avranno partecipato a seminari e sessioni di tutoraggio personalizzato che li possano aiutare a realizzarle.

Il programma di formazione includerà workshop, confronti con altri imprenditori nel campo dello sport, sessioni con esperti riconosciuti in innovazione sociale, crowdfunding, consulenza legale, comunicazione e marketing, e incontri di intelligenza collettiva. Almeno la metà di questi progetti avrà come ambasciatore un atleta che avrà come scopo quello di attirare ulteriori finanziamenti. La scadenza per presentare i progetti è fissata per l’8 dicembre 2020.