Tennis – Paolini-Sinner fanno volare gli ascolti di Sky Sport.

È ancora grande tennis su Sky con i trionfi degli azzurri Jannik Sinner e Jasmine Paolini agli Internazionali d’Italia (nella foto in primo piano): ieri, con le rispettive vittorie ai quarti e in semifinale, i match dei due campioni hanno raccolto complessivamente circa 1 milione di spettatori medi*.

Nello specifico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Casper Ruud – dalle 19.15 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – è stato visto in media da 750 mila spettatori*, con 1 milione 304 mila contatti unici** e il 4,52% di share TV*.

Ottimi dati anche per la semifinale tra Jasmine Paolini e Peyton Stearns: il match – dalle 15.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis – ha registrato più di 300 mila spettatori medi* e 590 mila contatti unici**, con il 3,3% di Share TV*.

Il venerdì storico del tennis azzurro sarà tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW: si parte alle 13.30 con il doppio Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider su Sky Sport Tennis e NOW. Alle 15.30 sarà il turno della prima semifinale maschile Musetti-Alcaraz, su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW, mentre in serata – non prima delle 20.30 – stessi canali per la seconda semifinale Sinner-Paul.

Domani, sabato 17 maggio, appuntamento con la storia, con la finale WTA tra Paolini e Gauff in programma alle 17 su Sky Sport Tennis e NOW.