Muay Thai – A Oktagon Valle d’Aosta Totaro affronta De Sa Agostinho.

Cosimo Totaro vs De Sa Agostinho: Muay thai ai massimi livelli.

Cosimo Totaro è un giovane prospekt che si è fatto notare alla coppa Italia di Muay Thai alcuni mesi fa a Pisa. Molto spettacolare e soprattutto grintosissimo, ha impressionato tutti a Pisa quando ha chiuso l’avversario in una morsa per poi martellarlo di gomitate e ginocchiate. “Una vera fighting machine” ci ha detto il presidente di Fight1 Carlo Di Blasi quando, a fine evento, lo ha subito ingaggiato per OKTAGON Valle D’Aosta.

All’angolo opposto però si profila un brasiliano della Muay Thai, De Sa Agostinho, che a 32 anni ha una maggiore esperienza nella disciplina thailandese e soprattutto una padronanza del ring derivata dalla sua lunga carriera.

Detto ciò, Totaro ha dalla sua una maggiore freschezza e soprattutto una grinta nell’affrontare i suoi avversari che hanno pochi. Agostinho dovrà davvero fare tesoro dei suoi trucchi da mestierante perché altrimenti rischia di essere “asfaltato” da Totaro