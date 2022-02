Pagliuca già pensa al futuro della “DEA”. Tournée negli USA e/o in Asia

La cordata del magnate americano Stephen Pagliuca (neo azionista dell’Atalanta Bergamasca F.C.), già co-proprietario dei Boston Celtics (NBA), non ha acquisito l’80% delle quote, come inizialmente avevano diffuso diversi media, ma solo una quota di maggioranza più limitata (circa il 55%), lasciando, di fatto, il restante 45% al gruppo “Odissea” della famiglia Percassi.

La gestione sportiva della società (mercato, staff tecnico), resterebbe in capo ad Antonio Percassi come presidente del club e al figlio Luca nel ruolo di AD. Quest’ultimo è stato anche eletto, di recente, Vice Presidente della Lega calcio Serie A. Ai nuovi proprietari americani, invece, le scelte strategiche sul fronte commerciale e sullo sviluppo internazionale del brand della “DEA” (previste tournée negli Stati Uniti, e/o in Asia, già a partire dalla prossima estate). Non si esclude

Il gruppo Percassi manterrà anche il controllo del patrimonio immobiliare, dello stadio (la Gewiss Arena) e del centro sportivo di Zingonia.