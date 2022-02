Marketing 19.0 nuova opera del docente-scrittore Sergio Cherubini

Un libro dedicato all’evoluzione delle strategie di marketing. L’idea di “Marketing 19.0” (un titolo, che, per certi versi, è anche chiaramente una provocazione letteraria) parte proprio da questa premessa ed è la nuova avventura editoriale del prof. Sergio Cherubini*, tra i docenti universitari più noti in questo specifico settore. Il primo, tra l’altro, ad aver creduto, in Italia, alla formazione applicata al mondo dell’economia dello sport.

L’avvento di una pandemia epocale ha costretto la popolazione mondiale a capire che “nulla sarà come prima” e, quindi, si dovrà sviluppare una “nuova normalità”. I più importanti Paesi hanno formulato significativi piani di ripresa e resilienza, immettendo rilevanti somme di liquidità, spesso a prestito, per favorire investimenti idonei al rilancio. Ovviamente, però, è necessario che gli investimenti siano buoni e capaci di sviluppare un effetto leverage funzionale a generare positivi risultati sociali ed economici di medio-lungo termine.

Naturalmente tutti ambiscono ad ottenere questi risultati per cui l’intensità concorrenziale non può che aumentare nel mondo. Qualcuno riuscirà a conseguire risultati positivi ed altri no con la conseguenza di restare con un debito appesantito. Vincerà nel medio-lungo termine chi avrà i comportamenti migliori.

In questo scenario è facile capire che si rende sempre più necessario avere una visione di medio-lungo termine entro cui collocare progetti professionali e non semplici toppe improvvisate.

E’ in questa prospettiva che il marketing, inteso nel senso pieno del termine, diventa un vero e proprio fattore critico per il successo.

A fronte di questa affermazione diventa fondamentale che il marketing sia realmente all’altezza di questo compito. In effetti soprattutto nell’ultimo decennio il marketing, fatte salve le dovute eccezioni, ha vissuto uno scivolamento verso eccessive semplificazioni che lo hanno fatto tendere verso un’impostazione prettamente commerciale e di vendita ovvero proprio quella che aveva stimolato la nascita di un marketing capace di superare gli evidenti limiti del passato. Al riguardo può essere interessante notare che la nascita di un marketing professionale fu stimolata, negli anni cinquanta, proprio dalla crisi bellica e dalla volontà di ripresa e resilienza che tanto ci può richiamare il momento attuale.

Con questo non si vuole fare un ritorno al passato bensì un ritorno al futuro con un ibrido che s’ispiri a principi e concetti del marketing originario, e quindi alla sua essenza, ma anche realizzato con gli strumenti più attuali e, in parte, ancora futuribili. A sostegno di questo pensiero il libro si avvale di molteplici fonti di riferimento: da importanti Centri di ricerca ad altrettanto importanti Società di Consulenza direzionale. Inoltre sono riportate anche molte esperienze in Italia di aziende sia manifatturiere e sia di servizi anche pubblici. Tra le altre Illycaffè, Ikea, Fastweb, Eni, Conad, Comune di Bologna, Teatro alla Scala e altri.

Il libro è disponibile anche su Amazon in forma sia cartacea sia ebook. I diritti d’autore saranno devoluti alla Onlus Lega del Filo d’Oro.

Sergio Cherubini: Scientic Advisor for Business Transformation. Nel tempo è stato professore ordinario presso l’Università di Roma Tor Vergata, Direttore generale e Consigliere delegato di IRI Management, Partner della società di consulenza Eminente&Cherubini sas, Responsabile della Formazione manageriale per Dirigenti presso l’IFAP – Centro IRI per lo studio delle funzioni direttive, Responsabile delle Ricerche di mercato e Sondaggi presso la SIP- Società Italiana per l’Esercizio telefonico. Autore di numerosi libri di marketing, strategie aziendali e organizzazione di cui ha venduto più di 70 mila copie.

Casa editrice: GoWare – (https://www.goware-apps.com) – Pagine 150, prezzo cartaceo 19,50 (18,52 su Amazon), prezzo online 9,99 su Amazon

*Sergio Cherubini

Scientific Advisor for Business Transformation

Professor of Marketing

Chairman and Founder Master in Sports Marketing and Management

Scientific Advisor and Founder Master in Economics and Management of Communication and Media

Department MANAGEMENT AND LAW

University of Rome Tor Vergata