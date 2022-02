NBA: I New Orleans Pelicans lanciano la prima carta credito brandizzata con Cardless

(di Emanuele de Laugier) – I New Orleans Pelicans, squadra della NBA, hanno introdotto la 1a carta di credito con il proprio marchio, in collaborazione con la società di tecnologia finanziaria Cardless.

Emessa dalla First Electronic Bank, la carta dei Pelicans non ha commissioni annuali, per i ritardi di pagamento e per le transazioni estere, inoltre offre ai fan l’opportunità di guadagnare punti che possono essere utilizzati per riscattare carte regalo, biglietti per le partite, maglie firmate ed esperienze con i giocatori della squadra della NBA.

La carta di credito dei Pelicans e l’app mobile di accompagnamento forniranno l’accesso istantaneo ad un numero di carta virtuale ed a un portafoglio mobile previa approvazione dell’account, nonché ad una carta di credito fisica senza numero per una protezione contro le frodi.

Con questo accordo, i tifosi potranno guadagnare punti facendo acquisti con la carta di credito marchiata con il logo della loro squadra di basket preferita in tutto il mondo, inoltre avranno un sconto del 10% se faranno acquisti allo stadio durante una partita, così come otterranno 4 volte i punti sulla cifra spesa se compreranno con questa modalità i biglietti per un match dei Pelicans.

La squadra della NBA ha dichiarato che, dopo aver speso 2mila dollari entro i primi 3 mesi dall’apertura del conto, i nuovi titolari delle carte guadagneranno circa 30mila punti, che equivalgono al valore di 300 dollari in crediti o di 375 dollari in carte regalo.

Anche i pagamenti effettuati presso luoghi relativi alla vita quotidiana (bar, ristoranti, distributori di benzina, ecc.) possono far guadagnare punti. Dennis Lauscha, presidente dei New Orleans Pelicans, ha commentato che i fan, con la loro carta di credito, potranno supportare il marchio dei Pelicans da qualsiasi parte del mondo, così come potranno sfoggiare la loro fede cestistica attraverso questa partnership.

Cardless non è nuova a collaborazioni di questo genere, infatti, nel 2020, l’azienda ha anche collaborato con i Cleveland Cavaliers, altra squadra della NBA, per introdurre ai consumatori una carta di credito sia fisica sia virtuale, con una modalità per la ricezione dei premi, dopo aver effettuato degli acquisti, simile a quella dei New Orleans Pelicans.