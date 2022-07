Padova calcio (Lega Pro): nelle nuove maglie il richiamo alla tradizione e l’omaggio alla città

A circa un mese dal via della nuova stagione agonistica, il Calcio Padova e Macron , partner tecnico dei biancoscudati, hanno presentato i nuovi kit gara che la squadra indosserà nel corso del prossimo campionato di serie C. Una prima maglia nel segno della tradizione con linee semplici, essenziali, ma molto eleganti, mentre l’Away è un omaggio alla città patavina e ai suoi luoghi simbolo. La nuova ‘Home’ è completamente bianca con collo a V con bordo in maglieria con dettagli biancorossi. Il biancorosso è presente anche sui bordi manica. Il backneck è personalizzato con il logo della squadra e la scritta Bianco Scudati su uno sfondo rosso che riprende la grafica presente sulla nuova maglia da trasferta. Sul petto, a destra e in rosso, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, mentre a sinistra, lato cuore, lo stemma del Calcio Padova. Padova è anche la scritta che è ricamata in rosso nel retrocollo esterno. Il kit gara casalingo è completato da pantaloncini bianchi con righe biancorosse sui bordi coscia. I calzettoni bianchi hanno anteriormente delle righe rosse verticali e orizzontali che vanno a formare la croce presente nello stemma del club e della città veneta, sotto al quale è stampato, sempre in rosso, il Macron Hero. Nella parte posteriore, all’altezza del polpaccio, sono inserite due righe rosse orizzontali e più sotto l’acronimo A.C.P. (Associazione Calcio Padova). La versione “Away” con il collo a polo bianco con sottile linea rossa sul bordo e chiusura a tre bottoni, è un omaggio alla città che la squadra rappresenta e ai suoi luoghi simbolo. La maglia è rossa e nella parte frontale e sulle maniche è caratterizzata da una grafica, tono su tono, che rappresenta la mappa della città patavina con evidente, in basso a sinistra, l’ellisse con croce nel mezzo di Prato della Valle, iconica piazza cittadina, le cui coordinate geografiche, 45° 23’ 54” N / 11° 52’ 35’’ E, sono stampate in bianco nel retrocollo esterno. Sul petto in bianco il Macron Hero e a sinistra lo stemma del Calcio Padova. I pantaloncini e i calzettoni sono rossi, questi ultimi con una banda bianca orizzontale al centro.