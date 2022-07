Prosegue la partnership tra Macron e Miami FC (USL Championship)

Il Miami FC realtà di calcio professionistico statunitense che milita nella USL Championship, e Macron, brand leader internazionale nel settore del teamwear, hanno annunciato il prolungamento dell’accordo di sponsorizzazione tecnica fino al 2026, un rinnovo che segna l’importante traguardo di dieci anni di partnership e di impegno di entrambe le realtà nel calcio giovanile e professionistico a Miami.

Il rapporto di partnership tra Macron e Miami FC è iniziato nel 2016 e ha permesso all’azienda italiana di approcciare un mercato importante e di riferimento, nel quale oggi il Macron Hero è al fianco di molte realtà sportive statunitensi e nordamericane. Un legame che stagione dopo stagione si è arricchito di amicizia e stima reciproca e da una stretta collaborazione che ha portato alla creazione di linee di abbigliamento dal design ricercato ed esclusivo. Prodotti di qualità e altamente performanti, capaci di interpretare simboli e identità del club, trovando sempre anche il positivo riscontro da parte dei tifosi del Miami FC.

In vista della stagione 2022, Miami Fc e Macron hanno sviluppato i kit gara 305 e La Ciudad, che hanno ricevuto feedback entusiastici grazie alla personalizzazione e al legame con la comunità di Miami. Questi kit rivoluzionari riportavano in grafica embossata i nomi dei quartieri di Miami, un’emblematica patch 305 sul retro e sulla parte anteriore della maglia una grafica con un motivo a onde che simboleggiano quelle della Baia di Biscayne. Nella parte anteriore una scritta MIAMI è inserita in una grafica che riproduce lo skyline della città ed è circondata dai nomi dei quartieri cittadini.

Macron ha realizzato questi kit in Eco-Fabric, tessuto ricavato al 100% da poliestere riciclato. In pratica vengono riciclate 13 bottigliette d’acqua per ogni maglietta prodotta. Le maglie ufficiali del Miami FC si inseriscono nel progetto ‘Macron 4 the planet”, una serie di iniziative che l’azienda italiana ha intrapreso per promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

“Siamo felici di rinnovare la nostra partnership con il Miami FC. – ha commentato Roberto Casolari, Sports Marketing Director di Macron – Fare un percorso insieme così importante nel tempo ha un grande significato e conferma una grande sintonia reciproca. Un rapporto stimolante che consente di programmare e sviluppare ancora nuove collezioni sempre più innovative sia dal punto di vista del design e della grafica, sia per l’utilizzo di tessuti sempre più performanti. La nostra mission è raccontare un club attraverso i suoi colori e i suoi simboli realizzando maglie che giocatori e tifosi possano sempre indossare con orgoglio”.

“Macron è parte della famiglia Miami FC sin dal suo inizio, nel 2016. – ha dichiarato Michael Williamson, CEO dei Miami FC – Nel corso degli anni siamo stati in grado di sviluppare kit iconici per la comunità di tifosi di Miami, soprattutto in quest’ultima stagione con i kit ‘305 e ‘La Ciudad’. Macron ci ha aiutato a creare maglie uniche nel panorama calcistico, fornendo anche prodotti realizzati con tessuti ecosostenibili. Siamo entusiasti di lavorare già su quelle che saranno le nostre nuove maglie per la stagione 2023 che siamo certi avrà una forte risposta da parte della Community 305”.