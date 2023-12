Padel: i campi e l’effetto indoor sul territorio lombardo

L’architettura padelistica della Lombardia conta 375 strutture, nelle quali vi sono 1.157 campi da gioco, secondo lo studio dell’Osservatorio “Mr. PadelPaddle”, quest’anno premiato con l’Italian Padel Awards. E, nel 2023, sono state ben 73 i nuovi ‘site’ sorti sul territorio per un totale di 287 nuovi campi negli 11 mesi fin qui analizzati del 2023. Il 30% delle strutture è collocato nella provincia di Milano (112 club; 453 campi di cui l’83% indoor), città che si piazza al 2° posto in Italia come strutture e campi dietro a Roma. Ma il primato della Lombardia non si specchia soltanto nella velocità di sviluppo, ma anche in quella che è la più profonda natura di questo sport e cioè l’indoor. E la Lombardia è in testa alla classifica dei campi coperti con 253 strutture coperte su 375 per un totale di 854 campi indoor che valgono il 73,8% del totale campi nella regione. Se coloro che approcciano al padel in Lombardia sono centinaia di migliaia, a livello di giocatori amatoriali si stimano più di 160mila praticanti abituali (una o più volte a settimana) dei quali, oltre il 40% (60mila) collocato a Milano.

Nel bilancio regionale, dopo Milano, troviamo Brescia con 55 strutture e 153 campi, seguita da Bergamo (38/114). Nelle altre province della regione si distinguono Varese (33/110), Pavia (32/57), seguite da Monza e Brianza (24/58), Mantova (22/54), Como (18/55), Cremona (15/35), Lodi (12/35), Lecco (10/27) e Sondrio che chiude la classifica (4/6). In Lombardia è possibile giocare in 242 comuni sparsi nel territorio. Solo nella provincia di Milano se ne contano 50 con Brescia a seguire (38) e Bergamo con 23. La media regionale di campi per struttura è superiore a quella italiana, 3,1 campi per circolo contro i 2,6 a livello italiano, anche se a Milano si arriva addirittura a 4 campi in media per ogni circolo.

Esistono 37 circoli con 6 o più campi, di cui ben 7 con almeno 10 campi; il più grande è il Country Sport Village nel comune di Paderno Dugnano con 21 campi. Il club vanta attualmente il primato in classifica quale struttura con più campi da padel in tutta Italia. Nel podio come numero di campi troviamo poi il Padel Zenter Segrate di Zlatan Ibrahimovic con 13 ‘piste’ e un tris di club con 11 campi da gioco, quali Kira Padel di Bergamo e i due nuovi centri di Como Elle Padel Club e Mariano Sports Arena.