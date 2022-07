OPPO annuncia la partnership con UEFA

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia oggi la partnership con UEFA, che vedrà il brand al fianco delle più importanti competizioni, tra cui UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA, le finali di UEFA Futsal Champions League e le finali di UEFA Youth League, per le prossime due stagioni.

Il colosso degli smartphone sarà il primo marchio cinese a collaborare con la Champions League, la principale competizione per club di UEFA, e lavorerà a stretto contatto con UEFA per valorizzare i momenti di maggiore ispirazione delle competizioni dentro e fuori dal campo, permettendo ai tifosi di viverli, raccontarli e condividerli durante le stagioni 2022-23 e 2023-24.

Il posizionamento della UEFA Champions League, riconosciuta come la competizione più alta e più importante del settore, riflette perfettamente la brand proposition di OPPO “Inspiration Ahead”, che incarna la determinazione dell’azienda nella ricerca della perfezione. Per questo, OPPO collaborerà con UEFA per mostrare i momenti di ispirazione del torneo agli appassionati di calcio di tutto il mondo.

William Liu, President of Global Marketing di OPPO, dichiara: “Siamo entusiasti di collaborare con UEFA e di lavorare con loro per ispirare i tifosi di calcio durante le competizioni. In OPPO crediamo nel potere dell’innovazione, che ci aiuta a superare le sfide della vita quotidiana: una vision in perfetta sintonia con il desiderio di UEFA di affrontare le avversità superandole”.

Il Direttore Marketing di UEFA, Guy-Laurent Epstein, aggiunge: “Siamo lieti di dare il benvenuto a OPPO nella famiglia degli sponsor UEFA con la più grande competizione per club del mondo, la UEFA Champions League. OPPO è leader globale nella tecnologia mobile e insieme non vediamo l’ora di portare avanti i nostri sforzi per connettere e ispirare i tifosi di calcio di tutto il mondo”.

La partnership permetterà ad OPPO di godere di grande visibilità, comparendo negli stadi e nei backdrop, oltre che sulla fitta rete di pubblicità del perimetro del campo, sul sito web e sui social media di UEFA Champions League. Inoltre, OPPO offrirà agli appassionati di calcio l’opportunità unica di andare a bordo campo per tutta la stagione e di catturare i momenti salienti con gli smartphone OPPO. Gli “Inspiration Moments” immortalati durante le partite saranno poi condivisi in una OPPO Gallery sul sito web di UEFA e sulla landing page di OPPO dedicata alla manifestazione sportiva.

La partnership vedrà la presenza dei dispositivi flagship di OPPO, come gli smartphone della Serie Reno e quelli della Serie Find X5, dotati della NPU all’avanguardia MariSilicon X, nonché dei recenti prodotti IoT, come gli auricolari e lo smartwatch. Questi dispositivi contribuiranno a coinvolgere gli appassionati di calcio di tutto il mondo che potranno così scoprire un modo completamente nuovo di vivere la UEFA Champions League.

Questa nuova collaborazione si aggiunge alle partnership sportive che OPPO sta già portando avanti e contribuisce all’ambizione del brand di ispirare e coinvolgere i consumatori attraverso lo sport. Infatti, la società cinese di prodotti tecnologici ha siglato per il quarto anno consecutivo le partnership con Wimbledon e Roland-Garros ed è partner globale dell’International Cricket Council (ICC). Grazie alle diverse collaborazioni con i tornei sportivi internazionali, OPPO cerca di rivolgersi e di coinvolgere consumatori provenienti da diversi Paesi e culture, soddisfacendo le esigenze degli utenti di tutto il mondo.