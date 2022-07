Macron e Basilea presentano la nuova maglia Away

A soli due giorni dalla presentazione della nuova ‘Home’, FC Basilea 1893 e Macron, partner tecnico del top club del calcio elvetico ed europeo, hanno svelato anche la versione “Away” che i “Rotblau” indosseranno nel corso della prossima stagione agonistica. Una seconda maglia che prosegue nello stile grafico come omaggio alla cattedrale, simbolo della città elvetica, ma con scelte di stile e di dettagli unici ed esclusivi.

La maglia “Away” ha una tonalità beige chiaro con collo alla coreana e bordi manica in blu navy. Il backneck è personalizzato con un particolare dello stemma societario, il nome del club, la silhouette della cattedrale e una cornice con i rombi che richiamano il dettaglio grafico della maglia stessa. La grafica richiama, come per la nuova ‘Home’, anche in questo caso le mattonelle del tetto della Basler Münster, iconico edificio cittadino, ma con un pattern romboidale sublimato sfumato dall’alto verso il basso.

Sul petto il Macron Hero e il particolare del logo del club, entrambi in silicone blu navy. L’anno di fondazione del club, 1893, è stampato anche nel retrocollo, mentre sul fondo maglia è presente un tape interno personalizzato con la scritta FC BASEL 1893 – AI STADT, AI CLUB, AI LIEBI. I pantaloncini sono beige con dettagli blu navy, i calzettoni beige hanno il bordo superiore blu navy e due righe orizzontali rossa e blu, oltre ad una banda centrale blu con in rosso la scritta FC BASEL.