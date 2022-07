Inter-Nike: rinnovo vicino su cifre record

(di Domenico Gabriele) – FC Internazionale Milano e Nike stanno discutendo sulla durata del nuovo contratto che vedeva la scadenza nel 2024, e che in questi ultimi mesi ha visto molto da vicino una clamorosa rottura. Una partnership, quella tra la società milanese e il brand americano (con sede nell’Oregon), che, ormai, va avanti ininterrottamente dal 1998.

Le vecchie cifre giravano intorno ai 12 milioni di euro all’anno, mentre con il nuovo accordo si dovrebbe sfondare il muro dei 25 milioni di euro annui, fino al 2027 o 2030 (fonte: La Gazzetta dello Sport), il nodo del rinnovo sta proprio sulla durata dello stesso. Un accordo a cifre decisamente più alte voluto fortemente dalla società nerazzurra, che in questi anni ha visto crescere il proprio valore non solo in campo nazionale e con diversi trofei vinti in questi ultimi anni, ma anche a livello internazionale con la presenza ormai in pianta stabile nelle competizioni europee; Tutto questo ha portato la presidenza nerazzurra a voler ricavare il massimo dal nuovo prolungamento di contratto con la società statunitense e ad avvicinarsi alle cifre dei “cugini” del Milan che hanno siglato con lo sponsor tecnico Puma (30 milioni di euro all’anno).

Nell’accordo che si andrà a formalizzare al più presto, stando ai più informati, la società del Presidente Zhang è riuscita a mantenere per sé i diritti di merchandising e licensing che nel solo anno 2020/21 ha portato oltre 4M di euro di ricavi. Risolto il nodo sulla durata della nuova partnership commerciale, il resto dovrebbe essere una mera formalità portando così l’FC Internazionale Milano ad essere sempre di più un top club in Italia e in Europa.