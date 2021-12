OlyBet entra nella famiglia degli sponsor dell’ACF Fiorentina

Accordo tra l’ACF Fiorentina e la piattaforma di sport e intrattenimento di OlyBet, con l’obiettivo di crescere in visibilità sia in Italia, sia in Europa.

I marchi OlyBet e OlyBet.TV saranno presenti allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze. Con sistemi pubblicitari a LED a bordo campo, sul maxi schermo e in occasione delle gare casalinghe anche come sfondo per le interviste. Previsto anche l’uso della tecnologia di sovrapposizione digitale per la geolocalizzazione dei contenuti.

OlyBet ha firmato, nel giugno 2021, un accordo simile con la National Hockey League (NHL). Sarà il partner ufficiale per le scommesse sportive relative alla NHL nella regione baltica dell’Europa.