Olimpiadi: Parigi 2024, presentato progetto per la nuova Arena

(di Linda Zanoni) – Ad incaricarsi della progettazione del design, della costruzione e delle operazioni tecniche sarà il gruppo industriale francese Bouygues.

Il progetto è stato scelto dalla municipalità di Parigi per le sue qualità di tipo architettonico, funzionali ed ambientali. Inoltre, stando a quanto riportato dal portale specializzato The Stadium Business, l’arena potrà essere utilizzata anche in futuro per diverse funzioni. Durante i Giochi olimpici estivi del 2024, l’arena da 8mila posti diventerà la sede delle partite di badminton, para badminton e degli eventi di para taekwondo. Dopo la fine delle Olimpiadi, con ogni probabilità, ospiterà i match della squadra del Paris Basketball. Oltre a questa modalità di impiego, l’Arena verrà sfruttata per competizioni sportive, concerti e conferenze.

“È la realizzazione di un sogno: quello di avere un’arena di medie dimensioni tra l’AccorHotels Arena e lo stadio Pierre de Coubertin”, queste le parole della delegazione sportiva della Città di Parigi. I lavori di costruzione inizieranno nel giugno 2021 con termine previsto per l’estate 2023. Il costo stimato della nuova arena è di 98 milioni di euro e sarà ugualmente finanziato dalla Città di Parigi e da Solideo, la società che si sta occupando dello sviluppo infrastrutturale dei Giochi Olimpici del 2024.