Formula Uno: si riparte da Zeltweg (Austria) il prossimo 5 luglio

(di Leonardo Calero) – Nella giornata odierna la Formula Uno ha annunciato le date del calendario delle prime 8 gare del Mondiale 2020. Si parte il prossimo 5 luglio con il primo gran premio che si correrà in Austria, sulla pista di Zeltweg fino ad arrivare al 6 luglio col il GP di Monza (Italia). Quest’ultimo, nelle ultime ore è stato confermato, come circuito di gara, fino al 2025, allungando quindi di un anno il proprio contratto.

Intanto, Liberty Media Corporation (LMC) ha deciso di rinunciare al canone di 20 mila euro, visto che il GP di Monza, come gli altri, sarà a porte chiuse. Intanto l’ACE (Automobile Club d’Italia) ha concesso a Liberty Media la possibilità di disputare un seconda gara in Italia (come Austria e Regno Unito).

Tra le candidate ci sarebbero il circuito del Mugello e quello di Imola, oltre alla possibilità di correre per due volte sul circuito di Monza.