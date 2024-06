Oktagon Tsunami Roma: il fighter altamurano Michele Clemente nelle MMA

Il giovane atleta pugliese, già vincitore ad Oktagon Torino, è atteso sabato 29 giugno al Palazzetto dello Sport di Roma. Affronterà il fighter dell’Europa dell’Est, Alexsandar Coti.



Il programma di Oktagon Tsunami (in programma al Palazzetto di Roma il prossimo 29 giugno), da sempre l’evento di fighting tricolore per eccellenza, è arricchito dai tre match di MMA tutti sa seguire: il serbo Alexsandar Coti affronterà il giovane Michele Clemente (già vincitore ad Oktagon Torino nel 2023), nativo di Altamura, nella categoria fino a 61,2 kg; il fighter romano Francesco Fornasieri è atteso invece dal fiorentino Samuel Donato. Un altro derby tricolore, infine, è quello che vedrà il milanese Simone “The Last One” Manno opposto al romano Tiziano Ferranti. Entrambe queste due sfide sono nella categoria di peso fino a 70,3 kg.

Oktagon Tsunami prevede, nella parte serale dell’evento, il Mondiale ISKA di kickboxing, tra il campione mondiale in carica, il romano Mattia Faraoni e il fighter romeno Danut Hurduc nella categoria dei pesi massimi (fino a 95kg).

Il torneo capitolino vede il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Roma Capitale e di quello della Regione Lazio. A livello sponsorizzativo confermano la loro presenza Tsunami Nutrition (title sponsor dell’evento), RTL 102.5, Leone Sport 1947, Wide, Printable, Il Corriere dello Sport (media partner), Clappit.com (ticketing partner) e Never Give Up (non profit partner).