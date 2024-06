Allena e Zeccola, i kickboxer piemontesi in gara ad Oktagon Tsunami Roma

Arrivano dalle qualificazioni del torneo “Superfighter by Leone 1947” tenutesi a RiminiWellness (dal 30 maggio all’1 giugno).



Saranno due i fighter piemontesi che vedremo in gara ad Oktagon Tsunami Roma il prossimo 29 giugno al Palazzetto dello Sport. Si tratta di Riccardo Allena dell’Olimpo Academy di Torino (struttura a pochi metri dall’Allianz stadium) opposto al campano Antonio Mosca nella categoria fino a 70 kg di peso (fight code rules pro) e Fabio Zeccola (nella categoria fino a 60 kg), della Fighter’s Heaven di Domodossola (in provincia di Verbano-Cusio Ossola), chiamato ad un match molto impegnativo contro il siciliano Tommaso Spampinato (anche in questo caso con le “fight code rules pro”).

Entrambi questi kickboxer piemontesi arrivano dalle selezioni di Rimini. Quest’anno RiminiWellness (l’ evento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato a fitness, sport e benessere in movimento) ha ospitato, infatti, per la prima volta nella sua storia, i quarti e le semifinali di “Superfighter”, popolare torneo di kickboxing ideato ed organizzato da Leone 1947 (brand storico e leader incontrastato in Italia nella vendita di articoli per gli sport da combattimento).

Un’opportunità unica per sei atleti (tutti di gran livello tecnico e con proiezione di crescita non solo nazionale), per mettersi in mostra, di fronte ad un pubblico che ha completamente gremito i posti disponibili della Leone 1947 Arena di Rimini.

PROSSIME FINALI “SUPERFIGHTER by LEONE 1947”

OKTAGON TSUNAMI ROMA SABATO 29 GIUGNO 2024

Kickboxing Fight Code Rules Pro 70kg

Antonio Mosca [San Shou Thai – Campania] vs Riccardo Allena [Olimpo Academy – Piemonte/Torino)

Kickboxing Fight Code Rules Pro 65kg

Simone Musmeci [Fighting Club Valle D’Aosta] vs Alessandro Farina [Team Farina Sporting Center – Campania]

Kickboxing Fight Code Rules Pro 60kg

Fabio Zeccola [Fighter’s Heaven – Piemonte/Domodossola] vs Tommaso Spampinato [16 Corde Club – Sicilia/Catania]