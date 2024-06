Oktagon – Palazzo (ass. Regione Lazio): “Pronti a tifare Mattia Faraoni sul ring, poi insieme a lui via alla campagna contro il bullismo nelle scuole del Lazio”

“Da settembre partirà una campagna in tutto il Lazio – spiega l’assessore allo Sport, Turismo e Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo (nella foto in primo piano) – per contrastare il fenomeno della violenza e del bullismo. Sono felice di aver trovato in Mattia Faraoni, campione sul ring e fuori, molto amato e seguito dai ragazzi, una grande disponibilità a sposare subito il progetto. Mattia, come è noto, è da tempo impegnato su questo fronte e ci aiuterà a spiegare agli studenti la differenza tra un sano sport da combattimento, basato su regole che insegnano a gestire la forza e a rispettare l’avversario, e la violenza cieca e insensata contro un coetaneo. Grazie al suo prezioso aiuto lavoreremo con gli istituti scolastici di tutto il Lazio per la promozione dei valori dello sport”.