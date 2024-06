Forbes: è dell’Inghilterra la rosa più “ricca” di Euro 2024

(di Davide Pollastri) – Secondo le stime riportate dall’edizione italiana dell’autorevole business journal statunitense, è la selezione di Gareth Southgate quella con il valore totale più ricco. Alle spalle della nazionale dei 3 Leoni si piazzano la Francia e il Portogallo. Solo settima l’Italia di Luciano Spalletti.

Con un valore complessivo della rosa stimato in 1,67 miliardi di euro, è l’Inghilterra la rappresentativa più preziosa della 17ª edizione del campionato europeo di calcio. A far lievitare il valore della nazionale di calcio più antica del mondo (primato di anzianità condiviso con la Scozia), sono le presenze tra i 26 convocati di Jude Bellingham del Real Madrid, il cui valore di mercato è stimato in 180 milioni di euro, e Phil Foden del Manchester City, valutato 130 milioni di euro (entrambi fanno compagnia al francese Kylian Mbappé, anch’esso valutato 180 milioni di euro, nella Top three di Forbes riguardante i calciatori partecipanti al torneo con il valore di mercato più alto).

Tornando ai valori totali delle 24 selezioni arrivate in Germania a contendersi la Coppa Henri Delaunay, alle spalle degli inglesi troviamo la Francia, la cui stima complessiva è valutata 1,25 miliardi di euro, e il Portogallo, stimato 1,06 miliardi di euro (il giocatore più prezioso dei lusitani non è più Cristiano Ronaldo, che resta però il più pagato, bensì il milanista Rafael Leão, con un valore pari a 90 milioni di euro). Fuori dal podio, con stime complessive al di sotto del miliardo di euro, troviamo la Spagna, valutata 906 milioni, l’Olanda, quotata 874 milioni, la Germania di Jamal Musiala (per il cartellino del fantasista del Bayern occorrono 120 milioni di euro), stimata 799 milioni, e l’Italia, il cui valore complessivo della rosa viene quantificato da transfermarkt in 705,50 milioni (l’azzurro più prezioso? La risposta è semplice: Nicolò Barella, valutato 75 milioni di euro. .

A completare la top10 dell’edizione tedesca degli Europeo (2024) ci pensano il Belgio, con una rosa valutata 584,50 milioni, la Danimarca, stimata in 415,50 milioni, e, a sorpresa, l’Ucraina, con la sua rosa da 379 milioni. Dopo gli ucraini, sfilano tutte le altre selezioni, fino alla Romania, fanalino di coda della graduatoria con un valore complessivo dei 26 convocati stimato in soli 92,13 milioni (un valore complessivo della rosa inferiore persino a quello del Frosinone appena retrocesso in Serie B, il cui organico è stimato da transfermarkt in 102,80 milioni). Un’ultima curiosità riguarda il rumeno di maggior valore economico: è Radu Dragusin del Tottenham Hotspur (English Premier League), con un valore di mercato stimato in 25 milioni di euro (ciò significa che il difensore rappresenta il 27,14% del valore complessivo dell’intera rosa rumena).