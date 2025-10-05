L’IBA annuncia un montepremi record per i campionati mondiali Élite (Dubai/2-13 dicembre 2025).

L’Associazione Internazionale di Boxe (IBA), fondata nel lontano 1946 e con sede a Losanna, ha annunciato, nelle ultime ore, i Campionati Mondiali Élite Maschili IBA 2025, in programma dal 2 al 13 dicembre presso il Tennis Stadium di Dubai, come evento principale del “Festival della Boxe” (della durata di due settimane) organizzato in territorio emiratino.

L’evento di punta vedrà la partecipazione dei migliori talenti internazionali della boxe, che si sfideranno per conquistare la gloria mondiale e competere per un incredibile montepremi di 8 milioni di dollari.

Con 300.000 dollari in palio per il vincitore di ogni categoria. La competizione in esame si preannuncia come la più ricca nella storia di questa disciplina sportiva (olimpica).

La distribuzione dei premi, si legge nella nota, è un contributo significativo per gli sforzi congiunti dei pugili, dei loro allenatori e delle rispettive Federazioni Nazionali, con ogni premio suddiviso per riconoscere il contributo collettivo.

Distribuzione dei premi previsti dall’IBA:

“Questi Campionati Mondiali non riguardano solo record e premi in denaro – si tratta di dare a ogni pugile, a ogni allenatore e a ogni Federazione Nazionale il rispetto e la ricompensa che meritano”, ha dichiarato il Presidente IBA , il russo Umar Kremlev .

“Dubai diventerà la capitale della boxe questo dicembre, dove atleti da ogni angolo del mondo si sfideranno ad armi pari, sotto le proprie bandiere, con la possibilità di cambiare la propria vita. L’IBA esiste per proteggere i pugili, creare opportunità e garantire che questo sport resti una forza di unità e giustizia. Il Festival della Boxe sarà ricordato come il momento in cui il nostro sport ha raggiunto un nuovo livello.” ha spiegato il n.1 della IBA.