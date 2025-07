Ok FIGC per il match Milan-Como in Australia. Prima gara della Serie A italiana all’estero.

E’ ufficiale. Parere positivo del Consiglio federale (FIGC) alla richiesta della Lega Serie A di disputare Milan-Como, valevole per la 26ima giornata (in programma nel weekend dell’8 febbraio 2026), a Perth in Australia. Un’operazione che nasce dalla volontà di internazionalizzare sempre più il brand della massima serie tricolore. Il via libera definitivo arriverà solo dopo l’autorizzazione formale da parte della Federazione australiana, dell’Uefa, dell’Asian Football Federation (AFC) e soprattutto della FIFA (la risposta definitiva arriverà entro il prossimo 30 settembre di quest’anno).

Diversi gli ostacoli comunque da superare, come, per esempio, il tema dell’orario. Si giocherà presumibilmente di sera per fare in modo che la fruizione del match in Italia sia in una fascia mattutina. Bisognerà più in generale superare una norma “storica” che prevede che una gara di un campionato non si possa disputare in un territorio diverso da quello della nazione da cui parte la richiesta di “deroga”. Ma sono molti i pareri legali che portano ad una soluzione in discesa a favore del binomio Milan-Como.

L’idea della trasferta in terra d’Australia, è bene ricordarlo, nasce a causa della indisponibilità dello stadio di San Siro per la data del 6 febbraio, quando verranno aperti ufficialmente i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Nella realtà l’Australia, ma soprattutto Perth, ospiterà il Milan già questa estate nella tournèe estiva pre-campionato dei rossoneri (giocheranno contro la squadra locale del Perth Glory il prossimo 31 luglio).