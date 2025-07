Merchandising – Numeri record per il nuovo store online del Wrexham AFC.

Debutto da record per il nuovo store online del Wrexham AFC, sviluppato e gestito da Macron nell’ambito dell’estensione pluriennale dell’accordo di partnership con il club gallese.

Il sito wrexhamafcstore.com è stato attivato nella serata di giovedì 10 luglio, in concomitanza con gli eventi fisici di lancio della nuova maglia Home 2025/26 a Wrexham, New York City e Melbourne, e già nelle prime ore è stato sommerso di richieste dai fan internazionali della squadra di proprietà degli attori Ryan Reynolds (che ha postato sul suo profilo Instagram una foto con la maglia) e Rob McElhenney, con una media di un ordine al minuto.

Il risultato ottenuto con il nuovo store online del Wrexham AFC conferma l’impegno di Macron nell’affiancare i club partner non solo con abbigliamento tecnico personalizzato di alta qualità, ma anche attraverso lo sviluppo e la gestione di soluzioni digitali avanzate, capaci di valorizzarne identità e storia dentro e fuori dal campo. Lo stesso tipo di servizio è gestito da Macron per altre squadre importanti del suo portfolio, come l’Osasuna e l’Almeria nel calcio e la Nazionale Scozzese, la Nazionale Gallese, i Sale Sharks, gli Ospreys, i Barbarians e prossimamente il Gloucester nel rugby.

La gestione rapida e precisa degli ordini verrà garantita dalla solida catena logistica di Macron, uno dei punti di forza dell’azienda italiana con sede in Valsamoggia. Nel caso di Wrexham AFC, un ruolo chiave sarà svolto dal nuovo quartier generale per la distribuzione negli USA, inaugurato nel 2024 a Bridgeport, Connecticut.

Per tutti i fan internazionali, inclusi quelli italiani, del Wrexham AFC sul sito wrexhamafcstore.com è già disponibile anche la collezione Training & Travel del club, oltre a una serie di accessori. Nelle prossime settimane, a seguito delle relative presentazioni, saranno acquistabili anche i Kit Away e Third.