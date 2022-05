Nuovo Totocalcio: oltre 1,3 milioni di schedine nei primi 16 concorsi, l’incasso vola a 5,6 mln di euro

Dopo 16 concorsi, gli incassi del Totocalcio (nella foto in primo piano – una immagine di archivio) – partito con la nuova formula lo scorso 4 gennaio e il cui restyling è stato fortemente voluto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – superano i 5,6 milioni di euro e, secondo un’elaborazione Agipronews, le schedine giocate sono oltre 1,3 milioni (sommando tutte le formule di gioco). Nell’ultima settimana sono state giocate oltre 59mila schedine, per un totale di 254mila euro: il 13 è la formula più giocata con quasi 17mila schedine (con oltre 139mila euro di incasso), mentre sono oltre 15mila le giocate per il 7.