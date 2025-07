Nuovi sponsor in casa Perugia calcio (Serie C) in vista della stagione 2025/26.

Il Perugia Calcio, nuovamente in Serie C nella stagione 2025/26, ha ufficializzato una nuova partnership per i prossimi due campionati. Si tratta del brand Capricorno, nel ruolo di back sponsor. Si tratta di un’azienda con sede a Nocera Umbra. Si occupa di manutenzioni e allestimenti per la GDO, le catene monomarca, le industrie e la Pubblica Amministrazione.

Precedentemente il club del “grifone” aveva siglato una altra partnership commerciale. Si tratta infatti di Scai SpA nuovo sponsor del Perugia Calcio.

L’azienda, con sede a Bastia Umbra, opera in tutto il territorio italiano, Malta e Balcani nel settore delle macchine per l’edilizia, l’industria, il riciclaggio, l’agricoltura e l’estrazione.

Lorenzo Cesaretti, direttore commerciale e marketing Scai SpA: “Abbiamo deciso di riavvicinarci al Perugia perchè come azienda del territorio crediamo nel progetto sportivo con l’obiettivo di contribuire a riportare il Club e la città nei campionati che merita. Inoltre quest’anno è venuto a mancare nostro padre, Ernesto Cesaretti, presidente dell’azienda e grande appassionato di calcio e del Grifo, che avrebbe sicuramente appoggiato questa scelta”.

Valentino Fronduti, responsabile commerciale AC Perugia Calcio: “Riaccogliere dopo tanti anni un’importante azienda come Scai, oltretutto del territorio ma con legami anche all’estero, ci rende orgogliosi perchè rafforziamo il legame con la nostra città”.