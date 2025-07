Il Campionato del Mondo Open di Sci Nautico in Piemonte sotto l’egida della FISSW.

L’Italia e la FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, si preparano ad accogliere a braccia aperte il gotha dello sci nautico. È nel nostro Paese, infatti, che ad agosto si disputeranno i Campionati del Mondo Open di Sci Nautico (nella foto in primo piano il logo dell’evento iridato), l’appuntamento più atteso e prestigioso nella categoria assoluta.

Date cerchiate in rosso nel calendario e location di prim’ordine: il Campionato del Mondo Open si disputerà dal 27 al 31 agosto in Piemonte, nel centro FISSW del Parco Nautico del Sesia a Recetto (provincia di Novara), una struttura che è un fiore all’occhiello e un vanto internazionale. Il grande palcoscenico delle “discipline classiche”, così è infatti chiamato lo sci nautico, torna quindi in Italia. E non si tratta di una prima volta. Il nostro Paese negli anni ha ospitato la massima competizione per ben quattro volte, l’ultima delle quali nel 2001. L’evento sarà organizzato dalla FISSW, con il contributo della Regione Piemonte e di Sport e Salute, sotto l’egida del CONI.

«Siamo onorati di ospitare e organizzare il Mondiale di sci nautico del 2025, – afferma Claudio Ponzani, presidente della FISSW – le discipline classiche sono la storia della nostra Federazione e poterle celebrare con un evento di questa portata è motivo di grande orgoglio. Il nostro obiettivo è offrire agli atleti e agli appassionati un’esperienza indimenticabile, in una location d’eccellenza per lo sci nautico».

«L’Italia è una destinazione di livello mondiale per le competizioni IWWF e offrirà ancora una volta il palcoscenico perfetto grazie alle sue strutture di alto livello – dichiara José Antonio Pérez Priego, presidente IWWF – la scelta della Federazione di ospitare questo prestigioso evento evidenzia la passione e l’impegno italiano per la crescita e la promozione di questi sport. Saremo entusiasti di accogliere atleti, squadre e tifosi per un’incredibile dimostrazione di abilità, passione e sportività, in una competizione indimenticabile con i migliori sportivi che gareggeranno per la gloria dello sci nautico».

«Sarà un grande onore ospitare la trentanovesima edizione dei mondiali – commenta Patrice Martin, presidente IWWF Europa – torniamo in Europa dopo otto anni dall’edizione di Parigi e 24 anni dopo quella svolta a Recetto. A fine agosto del 2025, i migliori sciatori e sciatrici competeranno per gli otto titoli individuali e i podi nazionali durante uno show che si prospetta eccezionale. Questo evento ospiterà anche il Congresso IWWF durante il quale verrà scelta la nuova governance per i prossimi quattro anni, un’occasione per definire anche le ambizioni e le priorità strategiche della Federazione internazionale».

Per Recetto saranno quindi giorni caldi, e non solo in senso meteorologico. Nel centro federale italiano sono attesi circa 200 atleti e 35 rappresentative nazionali, con la presenza di almeno un migliaio di persone tra staff tecnico e sportivo, accompagnatori e familiari, molti dei quali arriveranno sin dal dieci agosto per allenamenti e test sul campo gara. A loro si aggiungerà il pubblico delle grandi occasioni. Lo spettacolo sarà assicurato e a competere ci saranno i migliori atleti del globo, in tre distinte specialità tecniche (lo slalom, le figure e il salto), oltre alla combinata e alle medaglie assegnate alle squadre.

Il Parco Nautico del Sesia di Recetto, infine, farà da splendida cornice: costruito appositamente per la pratica di questo sport, con i suoi tre laghi, una calibrazione perfetta di sponde e batimetria, viene considerato l’impianto migliore d’Europa e tra i migliori al mondo. Qui, proprio la scorsa estate, sempre in sinergia con la Regione Piemonte, la FISSW aveva organizzato l’Europeo Giovani discipline classiche, dove gli azzurrini hanno scalato la classifica sino ad arrivare al bronzo. (fonte: FISSW)

Nella giornata di domani (a partire dalle ore 11:30) la FISSW organizzerà a Roma (presso il Circolo del Tennis/complesso del Foro Italico) la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di specialità alla presenza dei ministri Andrea Abodi (Sport e Giovani) e Daniela Santanchè (Turismo).