Marketing – AS Roma e Adidas lanciano le maglie “Authentic” per il fiorente mercato del merchandising.

Negli ultimi giorni l’AS Roma, assieme al partner tecnico Adidas, ha lanciato sul mercato la nuova divisa Home. Riprende le tonalità di giallo e rosso che hanno caratterizzato le stagioni dei primi anni ’90 con un design che richiama le maglie adidas più celebri nella storia del calcio. Una fusione tra tradizione e modernità pensata per alimentare la passione dei tifosi romanisti, rendere omaggio al passato del club e riproporre le caratteristiche più popolari dei kit realizzati per la Roma da adidas.

Il giallo del logo adidas, delle finiture e delle tre strisce che decorano le spalle crea un look energico alimentato dal rosso scuro che costituisce la base del kit. Il girocollo è impreziosito dal wordmark ufficiale “AS ROMA” sul retro, aggiungendo un dettaglio che rafforza il legame con l’identità visiva del Club ed accentua la modernità dello stile.

La nuova versione Authentic

Da questa stagione la maglia è disponibile in due versioni, entrambe progettate per massimizzare le prestazioni in campo ed offrire ai tifosi due opzioni di acquisto. La versione Authentic (ad un prezzo di 150,00 euro), utilizzata dalla squadra, è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY ed utilizza materiali all’avanguardia per massimizzare il flusso d’aria offrendo ai giocatori una sensazione di freschezza. La versione Replica (ad un presso di 100,00 euro) è invece dotata della tecnologia AEROREADY, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. (fonte: AS Roma)