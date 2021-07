NUOVI ACCORDI DI SPONSORIZZAZIONI IN VISTA PER IL BURNLEY FC E IL BRENTFORD FC

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Burnley Football Club e il Brentford Football Club, entrambi appartenenti alla massima divisione calcistica inglese, la Premier League, hanno annunciato nuovi accordi di sponsorizzazione in vista della stagione 2021/22.

Il Burnley ha collaborato con il fornitore di soluzioni di pagamento online AstroPay, che in precedenza era apparso sulla manica delle magliette del Norwich City durante la stagione 2018/19.

AstroPay rileverà l’inventario del marchio di scommesse asiatico LoveBet, che è anche lo sponsor della maglia della squadra dal 2019.

Oltre a ciò, è stato riferito dal portale specializzato The Athletic, a febbraio, che il Burnley stava cercando di trovare un sostituto per LoveBet a causa delle “gravi difficoltà finanziarie” della società causate dalla pandemia.

Nel frattempo, invece, il Brentford, club neopromosso in Premier League, ha nominato la piattaforma operativa globale SafetyCulture come sponsor della prima squadra, della squadra B e della squadra femminile.

L’azienda, che è stata fondata in Australia e ha uffici a Kansas City, Manchester, Manila, Sydney e Townsville, servirà anche come partner ufficiale delle operazioni sul posto di lavoro di Brentford per due anni.