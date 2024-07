Nuove maglie Paok FC (1a divisione greca) nel segno della tradizione

Il Paok FC, fresco di titolo di campione di Grecia, e Macron, partner tecnico del top club ellenico sin dal 2015, hanno presentato il nuovo kit Home che la squadra indosserà nel corso della stagione 2024/25. Una Home nel segno della tradizione, ma, come già nella passata stagione, con ricercate grafiche geometriche e moderne.

La nuova Home 2024/25 del Paok FC si presenta con le tradizionali bande bianconere verticali (nella foto in primo piano), che sono state arricchite nella parte in nero da una fine ed elegante riga verticale in stampa sublimatica e in colore grigio antracite. Sia le strisce bianche che quelle nere sono inoltre attraversate da sottili linee grigie, componendo un pattern a onde che si riproduce su tutta la parte frontale della maglia e sulle maniche. Il girocollo è bordato di nero con riga in grigio antracite, e lo stesso abbinamento cromatico è presente anche sui bordi manica.

Il backneck interno è personalizzato con i colori sociali, il logo del club, la scritta PAOK FC, il logo Macron e la scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Sul petto, entrambi in stampa siliconata, il Macron Hero e a sinistra lo stemma del Paok. Nel retrocollo esterno è ricamata in bianco la scritta Paok FC. I pantaloncini, in stile basket, sono neri con bande bianche laterali e sul bordo coscia posteriore, i calzettoni bianchi hanno il bordo superiore nero e due bande nere al centro con riga grigio antracite.