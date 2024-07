Eventi calcio: torna il Trofeo Berlusconi. Sarà sfida Milan-Monza

Il 13 agosto i due club disputeranno la seconda edizione in ricordo del Presidente Silvio Berlusconi

Torna il “Trofeo Silvio Berlusconi”, la sfida tra AC Milan e AC Monza, i due club amati dal Presidente. Tenutosi la scorsa estate all’U-Power Stadium di Monza, quest’anno il “Trofeo Silvio Berlusconi” è in programma per la prima volta a San Siro, martedì 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.00, in diretta televisiva su Canale 5.

Questa iniziativa, istituita da Milan e Monza lo scorso anno, mantiene vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che con i due Club ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale. È stato il Presidente più vincente nei 125 anni di storia del Milan, collezionando 29 trofei in 31 anni e portando il Club rossonero sul tetto del mondo. Acquisito il Monza nel 2018, il Presidente ha saputo prima riportare i biancorossi in Serie B dopo 19 anni dall’ultima volta e poi li ha condotti nel maggio del 2022 a una prima storica promozione in A, massima serie in cui ora si apprestano a militare per la terza stagione consecutiva, dopo due salvezze ottenute con largo anticipo.

Il match si inserisce nel contesto delle celebrazioni del 125° Anniversario dalla nascita del Club rossonero.

Le maglie utilizzate dai giocatori delle due squadre saranno messe all’asta su matchwornshirt.com e parte del ricavato sarà utilizzato da Fondazione Milan – in collaborazione con i due Club – per un progetto sociale a sostegno di giovani in difficoltà.