NOISEFEED LANCIA UNA NUOVA PIATTAFORMA PER CONOSCERE GLI INFORTUNI DEI GIOCATORI

“In questo periodo particolare, non solo per il calcio – spiega Nicolò Cavallo , Ceo e founder di Noisefeed – abbiamo seguito la nostra filosofia di sempre, cioè continuare a innovare. Laddove altri rallentano, noi acceleriamo e abbiamo investito su un nuovo prodotto, uno strumento che diventerà imprescindibile per tutte le società professionistiche, in Italia e all’estero e che permetterà di crescere ancora in questo settore”.

Il risultato, per quanto riguarda l’utilità finale, è davvero strabiliante: “Abbiano inserito nel dettaglio tutti gli infortuni resi noti e accaduti ad ogni singolo calciatore da inizio carriera ad oggi in Serie A, Serie B, top club di Lega Pro e campionato Primavera. E’ uno strumento davvero unico nel suo genere a livello mondiale poiché colma in modo veloce e immediato una lacuna importante che può condizionare il lavoro di Direttori Sportivi, Dipartimenti Scout, Analisti, Medici e Preparatori Atletici: la valutazione di un calciatore basata su dati reali, anche sotto l’aspetto medico-sanitario, è oggi una possibilità concreta che solo Noisefeed Injuries consente di avere. Ma questo upgrade della nostra piattaforma già prevede una visione internazionale: Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Portogallo e Sud America saranno i prossimi paesi ad avere questi dati a disposizione”.

Già dal 2017 la startup di Chiavari consente ai club di monitorare l’asset più importante, ovvero i calciatori: Noisefeed nasce infatti come una piattaforma di Social Football Monitoring, utilizzata da addetti ai lavori come club, procuratori, agenzie e mass media – contenente il più grande database globale di social & web – utilizzato per ricercare, monitorare, analizzare ed essere informati in tempo reale sui migliori contenuti disponibili in base ai propri interessi: un accesso esclusivo e privilegiato all’informazione personalizzata, in real time, su scala globale.