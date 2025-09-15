Noche UFC per espandersi nell’America Latina.

La Ultimate Fighting Championship investe sull’America Latina. Il format è UFC Noche (nella foto in primo piano il logo) ed è un evento speciale organizzato annualmente dalla UFC in occasione del Día de la Independencia de México (16 settembre), pensato per celebrare la cultura messicana e valorizzare i fighter latinoamericani. Non è una semplice Fight Night, ma un evento tematico che unisce sport e identità culturale, con scenografie, grafiche e merchandising ispirati al Messico.

Lanciata nel 2023, l’iniziativa è nata per consolidare la presenza della UFC nel mercato latino, da sempre ricco di talenti e con un pubblico estremamente appassionato. L’obiettivo è creare un appuntamento fisso nel calendario UFC, in stile “festa nazionale” delle MMA per la comunità ispanofona.

L’edizione 2025, prevista inizialmente in Messico, è stata spostata a San Antonio (Texas) per ritardi nella costruzione dell’arena messicana, ma ha mantenuto il marchio Noche UFC. Il main event, svoltosi sabato scorso (13 settembre)m ha visto il brasiliano, naturalizzato messicano, Diego Lopes vincere con un KO spettacolare su Jean Silva, dando all’evento il momento clou che serviva.

Nonostante le difficoltà logistiche, Noche UFC si sta affermando come uno dei format più coinvolgenti della promotion americana, in bilico tra spettacolo sportivo e celebrazione identitaria.

I risultati del 13 settembre 2025

Ecco i principali risultati (card principale + preliminari):

Incontro Esito Main Event – Peso piuma: Diego Lopes vs. Jean Silva Lopes vince per TKO tecnico al Round 2 (4:48) con gomitata rotante (spinning back elbow) + pugni. Silva, fino ad allora con una striscia vincente di 13 match, subisce la prima sconfitta in UFC. Co-main – Pesi gallo: David Martinez vs. Rob Font Martinez vince per decisione unanime (29‑28, 29‑28, 29‑28) su Font. Peso leggero: Rafa García vs. Jared Gordon García vince per TKO nel terzo round (2:27), con gomitate. Catchweight (191 lbs): Kelvin Gastelum vs. Dustin Stoltzfus Gastelum vince per decisione unanime. Peso leggero: Alexander Hernandez vs. Diego Ferreira Hernandez vince per TKO al Round 2 (3:46) con ground‑and‑pound. Bantamweight – debutto: Santiago Luna vs. Quang Le Luna vince per KO nel primo round (2:48).

Altri risultati preliminari degni di nota: