Mosca ha ospitato il Festival internazionale Grand Skate Tour 2025: i massimi riconoscimenti sono andati ad atleti russi e francesi.

Il Grand Skate Tour 2025, un importante festival che celebra la cultura urbana e gli sport di strada, si è concluso nelle settimane scorse nella capitale russa. L’evento di quest’anno ha attirato un numero record di partecipanti – oltre 250 atleti provenienti da 64 Paesi. Il momento clou dello Skate Festival sono state le finali nelle categorie maschile e femminile, che hanno decretato i migliori rider del settore. L’ultima giornata del torneo, tenutasi il 24 agosto al Khodynskoye Pole di Mosca, ha riunito più di 5mila spettatori, che hanno assistito a uno spettacolo sportivo emozionante e intenso.

Nella categoria femminile, l’atleta russa Tatyana Styrova ha conquistato la vittoria con un punteggio di 65,20, superando di poco Maria Ozhigova, anch’essa russa, che ha ottenuto 64,93 punti. A completare il podio, la colombiana Jazmin Alvarez con un punteggio di 63,50.

Nella divisione maschile, lo skater franco-americano Julien Agliardi ha dominato con 181,00 punti. Alle sue spalle, Angelo Caro del Perù con 171,67 punti. La medaglia di bronzo è andata all’argentino Matias Dell Olio, finalista alle Olimpiadi di Parigi, che ha ottenuto 157,33 punti. Anche gli atleti russi si sono distinti: Grigory Chepelev ha raggiunto un 5° posto con 149,84 punti, mentre Savva Vostokov si è classificato 7° con 105,77 punti.

“Il festival ha dimostrato chiaramente che isolare la Russia è impossibile,” ha dichiarato Ilya Vdovin, presidente della Federazione Russa di Skateboarding. “Sono arrivati atleti da 64 Paesi, inclusi europei e americani, e tutti hanno condiviso attivamente le loro impressioni sui social media senza nascondere la loro partecipazione. Sì, alcuni hanno ricevuto commenti negativi da parte di persone ostili, ma tutti comprendono il principio fondamentale espresso dal nostro ospite e leggenda dello skateboarding, Danny Way: ‘Skate don’t hate.’ (letteralmente “skate e non odiare”, nda). Non è stato solo un evento sportivo o culturale – è stata una dichiarazione potente che la Russia è presente nel mondo dello skateboarding.”

Il secondo classificato, il 25enne campione peruviano Angelo Caro, ha condiviso le sue impressioni sul GST25: “Sono felice di aver ottenuto il secondo posto e di aver skateato con i miei amici. È un evento ben organizzato, e da quando sono arrivato dal mio Paese ci hanno trattato molto bene: volo, biglietti, cibo, accoglienza. Mi sono sentito molto a mio agio e felice, tanto da voler tornare qui. Mosca è una città bellissima. Onestamente, penso che abbia superato le mie aspettative. Anche la gente ha un’energia molto positiva, e questo ci ha motivato a skateare bene e a fare i trick che vedrete. E senza dubbio, tornerei, capite? Sto già aspettando con ansia il prossimo Grand Skate Tour. Spero che si tenga più spesso, e se possibile, come è stato detto oggi, due volte l’anno.”

Anche Matías Dell Olio, da Mar del Plata, Argentina, ha commentato: “Terzo posto al GST 2025. Ah, ragazzi. Vengo qui dalla prima edizione. Sono davvero felice di far parte della famiglia GST perché ho skateato in tutto il mondo negli ultimi 10-15 anni, e posso dire che il GST è più di una semplice competizione. È una grande famiglia unita, stavolta qui a Mosca. I valori e la visione che portano a tutti gli skater, prendersi cura degli atleti, insegnare loro cose… tutti i programmi che abbiamo, e in poche parole, è il miglior evento del mondo, senza dubbio. Sono stato allo Street League, agli X Games, agli eventi World Skate. Questo è totalmente diverso. Questo è per la gente. Questo è fatto da skater, per skater. Quindi penso che questa sia la parte più importante del GST: siamo una grande famiglia. Tutti si divertono, e se non ci sei mai stato, per favore, vieni nel 2026.”

Il Grand Skate Tour è una serie di eventi di skateboard che riunisce professionisti e appassionati da tutto il mondo. L’obiettivo è mostrare il talento, la creatività e la diversità dello skateboarding, elevare il livello dello sport e creare esperienze indimenticabili sia per i partecipanti che per il pubblico. Invitando skater da tutti i continenti, il GST funge da ponte che connette rider a livello globale e contribuisce a costruire una comunità internazionale di skateboarding.

Nel 2025, il Festival si è tenuto per la prima volta al Khodynskoye Pole Park (si sviluppa su una area di 34 ettari), a Mosca, dal 14 al 24 agosto.

Il Grand Skate Tour 2025 si è svolto con il supporto del Dipartimento della Cultura di Mosca, del Comitato Olimpico Russo e del Fondo Interstatale per la Cooperazione Umanitaria degli Stati membri della CSI (Comunità degli Stati Indipendenti – ne fanno parte attualmente nove, inclusa la Federazione russa). Quest’anno, secondo quanto riportato dagli organizzatori locali, la portata globale del torneo è aumentata del 40% rispetto alla stagione precedente.