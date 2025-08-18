Marketing – Betano nuovo main sponsor di maglia del Flamengo (Brasilerao). Contratto record superiore ai 31 mln a stagione.

Nuovo accordo sponsorizzativo in “casa” Flamengo. Uno dei più importanti club di calcio del Brasilerao (la prima divisione del futebol verdeoro) ha ufficializzato, nelle ultime ore, la partnership commerciale con il marchio greco di scommesse sportive Betano, già partner anche della Serie A brasiliana. L’accordo su base annuale è in area 31,5 milioni di euro (200 milioni di reais). Il più ricco nelle storie delle jersey sponsorship calcistiche verdeoro. Per i rossoneri è una notizia importante, perchè, nei mesi passati, aveva annunciato la fine anticipata del contratto con Pixbet (altro brand del betting), sponsor principale del club da quasi due stagioni. Le parti avevano negoziato la fine della partnership in modo amichevole. Il contratto era valido fino a dicembre, con possibilità di rinnovo fino al 2027, poi per difficoltà finanziarie dello sponsor si è arrivati ad una risoluzione dell’accordo (a fronte di ripetuti forti ritardi nei pagamenti a favore del club . Il contratto con Pixbet come sponsor principale era entrato in vigore a gennaio 2024 e, in caso di rinnovo fino al 2027, prevedeva pagamenti di 125 milioni di reais per stagione (circa 19,71 milioni di euro). L’accordo che il Flamengo ha concluso positivamente è probabilmente il più grande contratto di sponsorizzazione del Brasile. Nel frattempo, sotto il profilo sportivo, il Club de Regatas do Flamengo ieri ha vinto in casa dell’Internacional per 3 reti a 1, consolidando la sua leadership in classifica (43 punto contro i 39 della seconda: i rivali del Palmeiras). I rossoneri, martedì 26 agosto, affronteranno in casa (a Rio de Janeiro) il Vitòria (da tempo coinvolto nella bagarre per la retrocessione in cadetteria). Ricordiamo che Betano quest’anno ha firmato in Germania un contratto a sei zeri anche con il Bayern Monaco, top club della Bundesliga tedesca.