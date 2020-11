Nexus sarà il nuovo Shorts Sponsor del Bristol City FC

(di Daniele Caroleo) – Il Bristol City Football Club, squadra di calcio partecipante all’English Championship Football League, ha annunciato che Nexus, azienda inglese leader nel settore del reclutamento e nella ricerca di talenti manageriali, sarà il nuovo “Shorts Sponsor” del team (il main è MansionBet, lo sponsor tecnico Hummel).

Il marchio dell’azienda partner è apparso sui pantaloncini della squadra, per la prima volta, in occasione della sfida di campionato di venerdì sera, in trasferta contro il Cardiff City Football Club e vinta per 1-0. Nexus, nata nel 1980 e con sedi nella città di Bristol e di Londra, è specializzata nell’individuazione e nel reclutamento di talenti manageriali, con una comprovata esperienza nella ricerca di personale esclusivo per aziende come le quotate FTSE, le PMI e le start-up dinamiche.

Grazie al proprio team di risorse, specializzato e di esperienza, Nexus si pone l’obiettivo di creare solide partnership di lavoro con i propri clienti, fornendo un servizio efficiente e professionale. Il Nexus Recruitment Group, inoltre, è composto da Nexus Interim Management, che fornisce fornisce soluzioni IT/Tech e Digital Contractor, Nexus Searchlight, per i servizi di ricerca esecutivi e di headhunting all’avanguardia, e Novus Transitions, che fornisce servizi di ridondanza e ricollocamento.

Il gruppo, infine, include ThreePeople e Novus, ed il marchio di quest’ultimo, in base all’accordo in essere con il Bristol City FC, è presente anche in un gigantesco copri tribuna installato presso l’Ashton Gate Stadium, l’impianto sportivo del club.