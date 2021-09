Nexen Tire si lega allo Slavia Praga per espandersi in Europa 

(di Fabio Sesti) – Nexen Tire, una delle aziende leader mondiali nel settore degli pneumatici con sede in Corea del Sud, ha annunciato ufficialmente la firma di una partnership biennale con lo SK Slavia Praga FC, club calcistico più antico della Repubblica Ceca oltre che campione in carica della 1. liga, massimo campionato ceco. L’azienda coreana confida così di ampliare la sua presenza nei mercati europei, e non è nuova a collaborazioni con il mondo del calcio, essendo già partner di Manchester City, Eintracht Francoforte e Milan.

Per tutta la durata dell’accordo, il marchio Nexen Tire sarà visibile presso l’Eden Arena, sede dello Slavia Praga, dove il logo sarà visualizzato su pannelli LED con i colori viola caratteristici dell’azienda e metterà in evidenza il battistrada premium dei suoi pneumatici N’FERA Sport. Il marchio sarà visibile anche sulle piattaforme online del club ceco.

La visibilità del marchio Nexen Tire nella Repubblica Ceca, che dal 2019 ospita il nuovo impianto di produzione di Bitozeves vicino a Žatec, è destinata ad aumentare anche grazie all’ampia gamma di attività congiunte derivanti dalla partnership, tra cui attività di Corporate Social Responsibility (Responsabilità sociale d’impresa) in cui Nexen Tire utilizzerà i suoi prodotti per sostenere i partner dello Slavia Praga nel settore no-profit. Nexen Tire fornirà anche vantaggi esclusivi che permetteranno ai suoi partner commerciali di sperimentare sia l’emozione delle partite all’Eden Arena che l’entusiasmo dell’azienda per gli eventi sportivi.

Quest’anno Nexen Tire è entrata anche a far parte della famiglia dell’AC Milan sul mercato italiano (nella foto in esame un momento della partnership rossonera).