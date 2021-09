L’area marketing del Calcio Padova (Serie C) affidata a Enrico Corvaglia-Carlo Franceschi

Il Calcio Padova (club di Serie C) ha comunicato stamattina che, per la stagione 2021-2022, l’ufficio marketing sarà affidato ad Enrico Corvaglia, coadiuvato da Carlo Franceschi.

Enrico Corvaglia arriva al Padova dalla sua ultima esperienza al Chievo Verona, come ufficio marketing dal 2018, e successivamente come responsabile commerciale (ruolo ricoperto dal 2019). Carlo Franceschi ha già collaborato con Corvaglia al Chievo Verona dalla stagione 2020/2021, in precedenza ha lavorato per Infront e nel comitato organizzativo dei campionato europei Under 21 per la Figc.