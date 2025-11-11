Netwin.news trasmetterà gratis la Lead Card di Oktagon Roma: 10 match live dal Pala Pellicone.

Sabato 29 novembre 2025 si svolgerà, al Pala Pellicone di Ostia, la 29ima edizione di “Oktagon“, il galà italiano per eccellenza nel settore degli sport da combattimento (ideato nel 1996 dal promoter milanese Carlo Di Blasi).

Tre discipline previste (kickboxing, muay thai e MMA), due format speciali (la qualificazione europea, ad eliminazione diretta, per il circuito giapponese del K-1 World Max e l’edizione 2025 di “Made in Thailand”), tre titoli mondiali ISKA (con il match clou Mattia Faraoni vs. Akira Jr. Umemura nella categoria fino a 95kg di kickboxing).

In totale 19 match (inclusa la finale del torneo ad eliminazione per il K-1 World Max), 36 atleti, 3 continenti (Europa, Asia, Africa), 11 nazioni rappresentate (14 fighter stranieri, inclusi 3 forti campioni thailandesi, e 22 italiani).

Alle ore 16:30 partirà la Lead Card (10 incontri tutti al maschile), prologo naturale della Main Card (on air dalle 20:30).

Tra le novità assolute di questa 29ima edizione ci sarà la diretta di tutti gli incontri della “Lead Card” di Oktagon Roma sul portale di infotainment Netwin.news.

Un progetto informativo che va a coprire il calcio, i motori, gli sport di squadra, gli "altri sport", ma anche news e curiosità.

Un progetto in forte crescita, confermata, quest’ultima, dalla volontà dell’azienda italiana di ingaggiare i fan degli sport da combattimento dando loro la possibilità di seguire i propri beniamini. Una community, quella dei fan di combat sports, assolutamente alla ricerca di contenuti di primo piano ed è per questa ragione, che, in occasione di Oktagon Roma, verrà data loro l’opportunità, unica ed esclusiva, di seguire gratuitamente i 10 match della Lead Card dell’evento capitolino.

La Lead Card di Oktagon è l'occasione giusta per navigare all'interno del portale di infotainment e scoprire i tanti contenuti offerti dalle diverse sezioni/rubriche del portale di infotainment (anche in altre discipline sportive).

A partire dalle ore 16:30 di sabato 29 novembre 2025 sarà sufficiente cliccare su Netwin.news per accedervi direttamente. In totale verranno trasmessi, in diretta gratuita, ben 10 match (di kickboxing e MMA).

“Siamo entusiasti della recente partnership siglata con il circuito Oktagon – dichiara Simone Paderi, direttore commerciale di Netwin Italia S.p.A. – Con l’auspicio che questa sia solo la prima tante occasioni in cui la nostra piattaforma Netwin.news possa ospitare eventi di tale rilevanza, rendendoli fruibili in live streaming a tutti gli appassionati di combat sport, ci teniamo a ringraziare il presidente Di Blasi e tutto il suo team per lo straordinario impegno profuso verso la realizzazione di questa nostra prima collaborazione.”

“La lead card di questo Oktagon vale come un evento a se stante – dichiara Carlo Di Blasi promoter di Oktagon – la presenza di atleti titolati a livello internazionale come Cazacinschi, Flumeri e soprattutto il torneo K-1 World Max con 4 campioni mondiali sono match imperdibili per gli appassionati. Poi la possibilità di vederli gratuitamente sulla piattaforma di Netwin news rappresenta la novità ed il vero upgrade per il fighting italiano , soprattutto ora che i nostri eventi registrano il sold out settimane prima.”

Si parte con lo scontro tra il marocchino Ilias Sabbar e Michael Milazzo (16 Corde Club di Catania) nella kickboxing Oriental Rules (3 round da 3 minuti ciascuno) nella categoria di peso fino a 71kg. Un altro atleta del Marocco, Ait Dra El Mahdi, sempre nella kickboxing (OR), ma nella cat. -83kg (3×3), affronterà il giovane veronese Marco D’Elia.

Poi ci saranno in programma due interessanti derby tricolori. Il primo nella kickboxing (OR) fino a 83kg (3×3): il romano Riccardo Ramadori sarà opposto al lombardo campione d italia pro in carica Luca Venturato (difende i colori della “Lottatori Milano). Il secondo invece nelle arti marziali miste (MMA): il barese Enrico Scazzi affronterà il lucano di Policoro Matteo Lofrano (-65kg in 3 round da 5 minuti ciascuno). Sempre nelle MMA (cat. fino a 84kg – 3×5) il romano Daniele Dell’Otto dovrà superare Kevin Sowe, originario del Gambia. Nelle MMA, fino a 61 kg (3×3), si affronteranno il calabrese Pasquale Dromi (originario di Rosarno) e il sassarese Alessio Ibba.

Molto atteso è il settimo incontro della lead card: K-1 rules, categoria fino a 60kg (3 round da 3 minuti ciascuno): sul ring del Pala Pellicone il milanese Mirko Flumeri, campione del mondo WKU , sarà opposto al temibile campione moldavo Alexandru Cazacinschi (campione europeo ISKA fino a 57kg).

Da seguire, sempre per gli appassionati di kickboxing (OR), categoria fino a 77kg. (3×3), il match tra il fighter romano Andrea Storai e il giovanissimo aostano Davide Attanasio, fresco vincitore dell’ultima edizione di SuperFighter by Leone 1947 a Rimini Wellness. Un “rookie”, al debutto nel “salotto buono” dei combat sports, capace di impensierire l’avversario capitolino con colpi spettacolari oltre che imprevedibili.

A seguire le semifinali del torneo ad eliminazione diretta che aprono le porte al prestigioso circuito nipponico “K-1 World Max” (vi combattono da sempre i “GOAT” della specialità). Si affronteranno (gli abbinamenti saranno svelati giovedì 27 novembre a margine della conferenza stampa di Oktagon a Roma presso l’Associazione Stampa Estera in Italia), in 3 round da 3 minuti ciascuno, quattro promettenti campioni di kickboxing: Taras Hnatchuk (ITA/UKR), Tom Kirk (GB), il lombardo Lorenzo Di Vara (ITA) originario di Costa Masnaga (Lecco) e Lissandre Mercier (FRA).