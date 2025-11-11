Al via il ciclo di incontri istituzionali di DiaLOGiCO.

Si è svolto a Roma il primo appuntamento del ciclo DiaLOGiCO, promosso da LOGiCO – Lega Operatori di Gioco su Canali Online, con il supporto di Cuiprodest, sul riordino del gioco a distanza.

L’incontro ha riunito esponenti istituzionali, rappresentanti delle authority, associazioni di categoria e operatori del comparto, in un momento cruciale per il settore del gioco pubblico, impegnato nelle procedure di riordino e assegnazione delle nuove concessioni.

A introdurre i lavori Moreno Marasco, Presidente LOGiCO (nella foto in primo piano una iniziativa di sensibilizzazione che fu condotta anni fa dall’associazione di categoria). La moderazione dell’incontro è stata affidata a Giuseppe Volpe, Managing Partner di Cuiprodest. Sul fronte politico, ha contribuito alla discussione l’onorevole Andrea De Bertoldi (Lega, Commissione Finanze). Il dibattito ha coinvolto i principali attori della filiera e le associazioni di categoria, con Geronimo Cardia (Presidente ACADI), Valerie Peano (Avvocato ed esperta del settore) e i rappresentanti delle maggiori concessionarie di gioco online, come Marco De Cesare (Vicepresidente LOGiCO e Betsson) e Carmine Giordano (LeoVegas Group).

Nel corso della tavola rotonda, i relatori hanno condiviso la necessità di un approccio tecnico e costruttivo, capace di coniugare tutela sociale, libertà di impresa e sostenibilità economica. L’iniziativa segna l’avvio di un ciclo periodico di incontri che, sotto il format DiaLOGiCO, offriranno un luogo di confronto stabile e qualificato tra operatori, istituzioni e regolatori.

L’associazione LOGiCO (Lega Operatori di Gioco su Canale Online) è’ stata costituita nell’aprile del 2016 e si propone di rappresentare gli interessi delle Aziende operanti, attraverso regolare concessione dello Stato italiano, nel settore dei giochi e delle scommesse on line.

È un’associazione di categoria senza scopo di lucro, indipendente ed apartitica e rappresenta concessionari e provider italiani e internazionali del gioco legale online: Betsson, Betway, Games Global, Kindred Group, Leovegas, NetBet, Stake, William Hil